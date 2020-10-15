Пока нет дождя. Дефицит воды подбирается к Севастополю

В Севастополе, крупнейшем городе аннексированного Россией Крыма, введён режим повышенной готовности из-за дефицита воды. По данным местных властей, запасов воды хватит на 81 день, если в ближайшее время не будет осадков. Об этом было объявлено на заседании севастопольской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главный источник воды в Севастополе – Чернореченское водохранилище летом заметно обмелело, вода отступила там от дамбы приблизительно на сто метров. В то же время ограничения на подачу воды потребителям, в отличие от нескольких других крымских районов, в Севастополе пока не вводились.

23 сентября ограничения подачи воды в ночное время были введены в Алуште, Партените и Малом Маяке. В Симферополе режим включения воды только в определенные часы действует с начала сентября. В некоторых районах воду стали подавать один раз в день – в основном вечером. Всего же режимное водоснабжение или подвоз воды введены в 29 населённых пунктах Крыма. Эти меры связаны со стремлением властей полуострова сэкономить оставшиеся запасы воды до конца года – из-за критического обмеления крупных водохранилищ в Крыму. Крупные реки Крыма стали пересыхать ещё в середине лета – из-за небольшого количества осадков и начавшейся вследствие этого засухи. Теперь угроза перебоев с водоснабжением нависла и над Севастополем.

Как пишут Крым.Реалии, большая часть из 5,8 млрд рублей, выделенных правительством России на решение проблем с водой на Крымском полуострове, уйдет именно Севастополю, где располагается база Черноморского флота России. Такая политика вызывает протесты у населения центральных районов Крыма.



О ситуации с водоснабжением Севастополя рассказывает журналист Давид Аксельрод.

– В течение всего лета очень много говорилось о проблемах с водоснабжением Крыма, но в основном речь шла о центральных районах полуострова – о Симферопольском районе, о Бахчисарайском районе. Сейчас появилось сообщение о том, что в Севастополе введен режим повышенной готовности из-за дефицита воды, эта ситуация стала предметом обсуждения на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям вчера, но, с другой стороны, нет сообщений о том, что какие-то ограничения для потребителей уже введены.

– Как житель города, я не ощущаю никаких ограничений. Люди, которые проживают в самом Севастополе, не в сельской зоне, не в зоне индивидуальной жилой застройки, а в многоквартирных, многоэтажных домах, они тоже ничего не ощущают. У нас нет графика снижения давления в трубах, как, например, это происходит в настоящий момент на территории Большой Алушты, где люди в ночное и вечернее время суток получают воду со сниженным давлением. У нас ничего подобного нет, несмотря на то что, по данным на начало октября, объем единственного источника водоснабжения Севастополя – Чернореченского водохранилища – неуклонно сокращается, и на сегодняшний день объем Чернореченского водохранилища составляет меньше 17 миллионов кубометров, притом что максимальный объем водоема – более 67 миллионов кубометров.

Власти говорят о том, что, если в течение осени ничего принципиально не поменяется, воды Севастополю хватит до начала декабря, с учетом того, что город потребляет где-то в районе 170 тысяч кубометров воды в сутки. Что будет потом – пока неизвестно. Власти говорят, что город в конечном итоге может выйти на какой-то режим подачи воды, связанный с графиком, но, как именно это будет выглядеть, мы пока не знаем. Единственная прослойка населения в городе, которая так или иначе немного ощущает дефицит воды, – это люди, проживающие в садовых товариществах, которые уже превратились в такие небольшие коттеджные поселки. Их не перевели с зимнего на летний режим водоснабжения, и это означает, что они получают воду через трубу с маленьким диаметром. Этот объем воды немного ниже, чем из летней трубы с большим диаметром, но, впрочем, я говорил с людьми, проживающими в садовых товариществах, и они говорят, что этой воды более или менее хватает даже на полив какой-то сельскохозяйственной культуры, которую они выращивают на приусадебных участках. И поскольку это не большие фермерские хозяйства, а просто маленькие участки, какого-то серьезного неурожая из-за этого у них не возникло.

– Со стороны казалось, что, когда после засушливого лета наступит осень, проблема водоснабжения Крыма будет решаться сама собой. А сейчас власти Севастополя боятся, что осадков в ближайшее время не будет, и даже говорят об этом открыто. Это действительно такая климатическая особенность Крыма?

– Этот год, по сообщениям крымских властей, стал самым засушливым за 150 лет. Даже 1994 год, который любят вспоминать крымчане как один из самых засушливых на их памяти, не идет ни в какое сравнение, по словам местных метеорологов, с нынешним. Осадки этой осенью есть. В Севастополе вчера и сегодня идет такой мелкий, моросящий дождь, но из-за сложного рельефа он не всегда помогает, чаще этот дождь оказывается бесполезным. В Севастополе водохранилище единственное, о котором я ранее упомянул, находится в Байдарской долине. То есть это такая котловина, которая окружена со всех сторон горами. И из-за этого сложного рельефа дождь, который идет в городе, может лишь по касательной затронуть Байдарскую долину, и, соответственно, объем воды, которым пополнится водохранилище, будет ничтожно мал и принципиально ситуацию не изменит. Метеорологи и экологи говорят о том, что дождь должен пройти в крымских горах, чтобы принципиально ситуация изменилась и водохранилище хоть немного наполнилось водой. Основным источником подпитки Чернореченского водохранилища является река Черная – это река, в которую впадает сеть ручьев, стекающих с гор. Соответственно, если в горах не будет идти дождь или снег, то река не будет наполняться водой, и водохранилище будет пополняться только за счет вот этих небольших моросящих дождей, что для полумиллионного города, как вы понимаете, ничто.

– А какой-то план действий на случай чрезвычайной ситуации у нынешних властей Севастополя есть?

– Наверное, все-таки нет, потому что в Севастополе до 30 сентября включительно работали фонтаны, и, несмотря на то что раз в неделю Департамент городского хозяйства рапортовал о том, что воды все меньше и меньше, эти фонтаны с оглядкой на курортный сезон не отключали. Лишь с 1 октября у нас прекратили работать фонтаны, и губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение своим подчиненным разрабатывать общегородской план по экономии воды. Я не думаю, что севастопольские власти смогут изобрести что-то принципиально новое, в отличие от своих крымских коллег. Потому что, кроме введения графиков отключения воды, вот этих веерных отключений, или снижения давления в трубах, ничего придумать нельзя. Я лично не думаю, что в природе существует какой-то альтернативный способ экономии воды, если объемы водохранилищ, которые являются единственными источниками снабжения, неумолимо снижаются.

– После аннексии Крым не снабжается водой с материковой Украины. Если бы это водоснабжение продолжалось или возобновилось, столкнулся бы Севастополь с такими проблемами, с какими он сталкивается сейчас?

– Это достаточно сложный вопрос, поскольку следует отметить, что, несмотря на то что, да, до 2014 года на 85 процентов Крым снабжался водой по Северо-Крымскому каналу, но 80 процентов от этой воды все-таки шло прежде всего на сельскохозяйственные нужды и лишь 20 процентов через систему водоотведения сбрасывалось в наливные водохранилища. Но я говорил с экологами, и экологи акцентировали внимание на следующем: благодаря этой воде из Северо-Крымского канала в Крыму шла систематическая подпитка подземных водных источников, которые на сегодняшний день активно эксплуатируются местными властями, чтобы хоть как-то поддерживать водный баланс, прежде всего городов. Сейчас этой подпитки нет, а дебет воды из скважин вырабатывается достаточно быстро. Это чревато тем, что, в конце концов, солоноватые, а впоследствии соленые воды вытеснят пресную воду из подземных источников, вот этих водоносных карстовых слоев, и в результате разрабатывать в дальнейшем скважины уже не получится. Если бы эта вода была, наверное, с такой проблемой на сегодняшний день Крым бы не столкнулся.

– Известно, что в Севастополе располагается военно-морская база России. В случае чрезвычайной ситуации, как вы считаете, у этого города будут какие-то серьезные преференции по сравнению с другими районами Крыма именно потому, что там дислоцировано много российских военных?

– Я полагаю, что да. Конечно, наверняка утверждать сложно, потому что ситуация может выйти из-под контроля, воды может просто не стать, от слова совсем. Но был на мой памяти один достаточно характерный момент, который можно привести в пример в поддержку моего предположения. Местные власти разрабатывали проект по строительству водозабора на реке Коккозке в Бахчисарайском районе, они планировали забирать дополнительный дебет паводковых вод. И когда губернатор Михаил Развожаев обратился к президенту Путину, с тем чтобы федеральный бюджет выделил почти 4 миллиарда рублей на этот проект, он акцентировал внимание на том, что этот проект якобы поможет решить проблему острого водного дефицита в Севастополе и обезопасит от водного дефицита Черноморский флот. То есть вот эта фраза про флот была отдельно проговорена Михаилом Развожаевым. И поэтому я думаю, что, да, наличие флота местные власти, по крайней мере, постараются использовать перед своими федеральными коллегами, чтобы как-то добиться преференций для города. Это, конечно, лишь мое предположение, просто и тогда, и сейчас я обратил внимание именно на эту фразу. К слову говоря, этот проект на Коккозке не состоялся и, по всей видимости, не состоится, поскольку крымские власти не дали добро на этот проект, а река находится в их ведении. И в этом немаловажную роль сыграли протесты жителей Бельбекской долины Бахчисарайского района.