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Украинец Дмитрий Голубев осуждён в Ростове-на-Дону на 18 лет колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Украины Дмитрия Голубева к 18 годам колонии строгого режима, признав его виновным, в том числе, по статье о совершении акта международного терроризма. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия ФСБ, Дмитрий Голубев устроил взрыв в здании Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Мелитополе и планировал еще два теракта - на дороге и возле военно-гражданской администрации Запорожской области, передаёт "Коммерсантъ".

Суд установил, что в марте 2022 года Главное управление разведки Минобороны Украины завербовало Голубева и склонило к совершению серии взрывов в Мелитополе, пишет РБК. В августе того же года, как говорится в публикации, Голубев изготовил два самодельных взрывных устройства, одно из которых позднее сработало в здании дорожной инспекции, повредив фасад и внутреннее помещение.

В публикациях СМИ со ссылкой на выводы следствия также говорится, что подсудимый выступал против российских властей и начатой ими специальной военной операции (так руководство России называет вторжение в Украину - РС.).

В суде Дмитрий Голубев признал фактические обстоятельства дела, но не согласился с их квалификацией, отмечает "Коммерсантъ".

В Киеве приговор не комментировали.

  • Мелитополь был захвачен российскими войсками в начале марта прошлого года - то есть вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении части Запорожской области, где находится город, наряду с ещё несколькими оккупированными украинскими территориями, к России. Это решение не признано подавляющим большинством стран мира.

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