В Мелитополе совершено покушение на российского чиновника МВД

В оккупированном Мелитополе совершено покушение на так называемого замначальника МВД области. Об этом сообщил Следственный комитет России. По данным ведомства, у ворот дома чиновника заложили бомбу. Пострадавший госпитализирован с травмой. Его имя не сообщается.

Утром 2 мая подконтрольный Киеву мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в соцсетях, что жители северных районов города слышали взрыв. По словам Федорова, после этого по улицам промчались машина скорой помощи и полицейский автомобиль.

Российские телеграм-каналы со ссылкой на ФСБ пишут, что нападавшие задержаны по горячим следам. Они якобы причастны к убийству предыдущего замначальника Запорожского УВД полковника полиции Александра Мищенко.

Украинская сторона задержание вероятных подозреваемых пока не комментировала.

Мелитополь, город в Запорожской области, оккупированный российской армией в самом начале войны. В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении Запорожской области к России. Это решение не признано подавляющим большинством стран мира. В марте 2023 года Россия назначила Мелитополь столицей оккупированной Запорожской области.

По данным Радио Свобода, в Мелитополь Россия перенесла командование южным фронтом после отступления от Херсона.

В Мелитополе регулярно происходят диверсии и покушения на российское руководство или сотрудничающих с ним местных жителей.

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