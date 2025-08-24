Украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов

В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани. По информации из местных пабликов, в городе были слышны не менее пяти взрывов. Есть информация, что под ударом оказался Сызранский нефтеперерабатывающий завод.

Дроны также атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, из-за падения обломков беспилотника начался пожар на терминале компании НОВАТЭК, которая занимается добычей природного газа. Утверждается, что емкости с топливом не затронуты огнем. По предварительным данным, пострадавших нет.

На территории Курской АЭС сбитый беспилотник повредил трансформатор возле станции.

"В настоящее время на Курской АЭС в работе 3 энергоблок. 4 энергоблок в плановом ремонте. 1 и 2 энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", – говорится в сообщении пресс-службы Курской АЭС.

Минобороны России заявило о 57 сбитых за ночь украинских дронах – в Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Тверской, Новгородской, Орловской, Смоленской и Тамбовской областях, в Чувашии, Татарстане, аннексированном Крыму и над акваторией Черного моря.

В ряде российских городов ограничена работа аэропортов. В частности, с перебоями работают аэропорты Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга (Пулково), Пензы, Казани, Ижевска, Самары, Тамбова, Нижнекамска и Нижнего Новгорода.