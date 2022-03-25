Украинские хакеры украли данные большинства жителей Бурятии

Хакеры, представившиеся "закрытой группы украинского киберсопротивления", получили личные данные около 70 процентов жителей одного из регионов России — Республики Бурятии. Они намерены использовать их для кражи денег в пользу пострадавших от войны украинцев. Об этом пишет издание "Медуза".

Взломщики, как утверждается, получили доступ к одной из государственных систем Бурятии, собиравшей данные о заболевших коронавирусом в республике, их круге общения и приезжих, которые должны были оставаться на карантине. Информация была выгружена по состоянию на 15 марта, утверждает собеседник "Медузы".

Издание получило украденную базу, там оказалось 692 тысяч строк с уникальными фамилией, именем и отчеством. В базе содержатся телефоны жителей и их адреса. "Медуза" смогла удостовериться в том, что данные соответствуют действительности благодаря сверки полученной базы с попавшей в сеть информацией о клиентах сервиса доставки "Яндекс.Еда".

"Медуза", как утверждается в материале, нашла в базе, в частности, данные 62 из 65 депутатов регионального парламента, Народного хурала, главы региона Алексея Цыденова и председателя республиканского Верховного суда Альбины Кирилловой.

Власти Бурятии призвали граждан не сообщать незнакомцам свои личные сведения, Цыденов заявил, что информация о взломе проверяется, сообщает сайт правительства республики.