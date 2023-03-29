Украинский фоторепортёр победил в европейском этапе World Press Photo

На европейском этапе международной фотографической премии World Press Photo победили работы украинского фотожурналиста Евгения Малолетки. Серию фоторепортажей для Associated Press он снял во время боёв за Мариуполь. Малолетка снимал жизнь мирных жителей города в условиях войны и последствия обстрелов, в том числе бомбёжки мариупольских быльницы и роддома в марте 2022 года.

Фотографии, сделанный Малолеткой, публиковались во многих мировых изданиях. Российские государственные СМИ выступали с заявлениями о том, что сообщения об обстрелах являются фейком, а фотографии - постановочными. Эти утверждения были подробно разобраны и опровергнуты независимыми экспертами.

Директор World Press Photo Анна Лена Мер в интервью Deutsche Welle рассказывала о том, что все подаваемые на конкурс работы проходят трёхэтапную проверку на подлинность: сверку с исходником, тщательный фактчекинг, и проверку информационных материалов, сопровождающих фотографии. Организаторы конкурса понимают, что публикации в прессе могут использоваться в ходе информационных войн, и привлекают аналитиков в области современных технологий, чтобы гарантировать подлинность снимков.

Серия Малолетки из Мариуполя признана лучшей в номинации "Репортаж". В номинации "Снимок" в категории "Европа" победила фотография, также сделанная в Украине, - работа Алкиса Константинидиса из Reuters, снятая в Харькове.