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Война и СМИ. Как в России и Украине нарушают права журналистов

По данным Международного института прессы (IPI), права журналистов в России и Украине за год войны были нарушены более 900 раз. В эту статистику включили убийства журналистов, нападения на них, а также цензура, нарушения свободы слова и преследования СМИ. Радио Свобода поговорило с сотрудником IPI Каролем Лучкой.

Согласно докладу организации, российские власти несут ответственность за 80 процентов зарегистрированных нарушений, украинские - за пять. Ещё 15 процентов - анонимные кибератаки и случаи, когда ответственность за нарушение установить невозможно или же за атакой стоят негосударственные и невоенные структуры. "Недавно произошёл инцидент, когда журналисты "Украинской Правды" выложили расследование об отдыхе Юлии Тимошенко в Дубае, а потом на этих журналистов в соцсетях обрушился шквал критики, - говорит Кароль Лучка, сотрудник IPI. - Это, например, подпадает под эти 15 процентов, поскольку за атакой стоит не само государство".

"Когда мы делали этот доклад, мы хотели сосредоточиться на том, что война в Украине – это не только война Владимира Путина против Украины, но и война против журналистики в обеих странах. В то время как российские журналисты страдают от репрессивной государственной машины, украинским журналистам в буквальном смысле угрожает смертельная опасность​", - добавил он.

Фотограф Евгений Малолетка указывает на дым, поднимающийся после авиаудара российской по роддому в Мариуполе. 9 марта 2022 года
Фотограф Евгений Малолетка указывает на дым, поднимающийся после авиаудара российской по роддому в Мариуполе. 9 марта 2022 года

По словам сотрудника IPI, пик репрессий против журналистов пришёлся на начало войны: с конца февраля по конец марта. В начале октября показатели достигли минимума с начала конфликта, но к концу того же месяца исследователи вновь отметили рост регистрируемых случаев. "Почти каждый день в России или Украине хотя бы раз нарушаются права СМИ. Важно отметить, что в нашем докладе речь идёт только о репрессиях, связанных с освещением российского вторжения", - сказал Лучка.

Из отчёта следует, что в ходе войны журналисты в Украине более 100 раз подвергались психологическим и физическим атакам, включая российские обстрелы, а также неоднократно получали в свой адрес угрозы и становились жертвами кибератак. Более 30 работников СМИ в Украине получили ранения. Десять журналистов погибли, выполняя свою работу или из-за своей деятельности (Евгений Баль, например), ещё двое - во время российской оккупации (при этом обстоятельства их смерти до сих пор не выяснены).

28 апреля в результате российского ракетного удара по Киеву погибла журналистка Украинской службы Радио Свобода Вера Гирич:

"Первый случай – это убийство журналиста Зореслава Замойского в Буче - его нашли мёртвым на одной из главных улиц города. Второй – убийство журналиста Романа Нежиборца в Черниговской области. Мы пока не смогли установить, погибли ли эти журналисты во время выполнения своих обязанностей или нет", - говорит Кароль Лучка. - Мы можем с уверенностью сказать, что фотожурналист Макс Левин был умышленно убит российскими военными. Журналист Евгений Баль прошёл через пытки и скончался через пару дней от полученных травм. Ещё восемь журналистов погибли в ходе боевых действий, в том числе под российскими ракетными и артиллерийскими обстрелами".

Макс Левин
Макс Левин

В то же время в России было зарегистрировано более 600 случаев, когда нарушались права журналистов. IPI насчитал 187 нарушений, связанных с блокировками интернет-ресурсов из-за освещения военных действий в Украине. 160 раз журналисты были задержаны и/или привлечены к уголовной ответственности:

"Совсем недавно барнаульская журналистка Мария Пономаренко была приговорена к шести годам лишения свободы по делу о так называемых фейках про российскую армию. Она написала в соцсетях о том, что российские войска разбомбили драматический театр в Мариуполе, в котором могло погибнуть, по данным AP, около 600 украинцев. Пару недель назад заочно вынесли приговор Александру Невзорову за слова о Мариуполе и Буче, что также является вопиющим нарушением прав журналистов.

В России фактически введена военная цензура. Все те, кто отказываются выполнять российские законы о "фейках", подвергаются давлению и цензуре. Корреспонденты вынуждены работать анонимно. Перспективы очень мрачные, а ситуация катастрофическая.

Бахмут. 31 июля 2022 года
Бахмут. 31 июля 2022 года

Если говорить об Украине, то там журналистика процветает. Есть, конечно, отдельные случаи, когда украинские государственные органы пытаются использовать войну для того, чтобы отказать журналистам в предоставлении данных, но масштабы нарушений по сравнению с Россией просто несопоставимы".

"Мы продолжим следить за этой ситуацией для того, чтобы в будущем россияне и мировое сообщество знали, что происходило и происходит в России в годы жёсткой военной цензуры", - резюмировал сотрудник Международного института прессы Кароль Лучка.

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