Война и СМИ. Как в России и Украине нарушают права журналистов

По данным Международного института прессы (IPI), права журналистов в России и Украине за год войны были нарушены более 900 раз. В эту статистику включили убийства журналистов, нападения на них, а также цензура, нарушения свободы слова и преследования СМИ. Радио Свобода поговорило с сотрудником IPI Каролем Лучкой.

Согласно докладу организации, российские власти несут ответственность за 80 процентов зарегистрированных нарушений, украинские - за пять. Ещё 15 процентов - анонимные кибератаки и случаи, когда ответственность за нарушение установить невозможно или же за атакой стоят негосударственные и невоенные структуры. "Недавно произошёл инцидент, когда журналисты "Украинской Правды" выложили расследование об отдыхе Юлии Тимошенко в Дубае, а потом на этих журналистов в соцсетях обрушился шквал критики, - говорит Кароль Лучка, сотрудник IPI. - Это, например, подпадает под эти 15 процентов, поскольку за атакой стоит не само государство".

"Когда мы делали этот доклад, мы хотели сосредоточиться на том, что война в Украине – это не только война Владимира Путина против Украины, но и война против журналистики в обеих странах. В то время как российские журналисты страдают от репрессивной государственной машины, украинским журналистам в буквальном смысле угрожает смертельная опасность​", - добавил он.

По словам сотрудника IPI, пик репрессий против журналистов пришёлся на начало войны: с конца февраля по конец марта. В начале октября показатели достигли минимума с начала конфликта, но к концу того же месяца исследователи вновь отметили рост регистрируемых случаев. "Почти каждый день в России или Украине хотя бы раз нарушаются права СМИ. Важно отметить, что в нашем докладе речь идёт только о репрессиях, связанных с освещением российского вторжения", - сказал Лучка.

Из отчёта следует, что в ходе войны журналисты в Украине более 100 раз подвергались психологическим и физическим атакам, включая российские обстрелы, а также неоднократно получали в свой адрес угрозы и становились жертвами кибератак. Более 30 работников СМИ в Украине получили ранения. Десять журналистов погибли, выполняя свою работу или из-за своей деятельности (Евгений Баль, например), ещё двое - во время российской оккупации (при этом обстоятельства их смерти до сих пор не выяснены).

28 апреля в результате российского ракетного удара по Киеву погибла журналистка Украинской службы Радио Свобода Вера Гирич:

"Первый случай – это убийство журналиста Зореслава Замойского в Буче - его нашли мёртвым на одной из главных улиц города. Второй – убийство журналиста Романа Нежиборца в Черниговской области. Мы пока не смогли установить, погибли ли эти журналисты во время выполнения своих обязанностей или нет", - говорит Кароль Лучка. - Мы можем с уверенностью сказать, что фотожурналист Макс Левин был умышленно убит российскими военными. Журналист Евгений Баль прошёл через пытки и скончался через пару дней от полученных травм. Ещё восемь журналистов погибли в ходе боевых действий, в том числе под российскими ракетными и артиллерийскими обстрелами".

В то же время в России было зарегистрировано более 600 случаев, когда нарушались права журналистов. IPI насчитал 187 нарушений, связанных с блокировками интернет-ресурсов из-за освещения военных действий в Украине. 160 раз журналисты были задержаны и/или привлечены к уголовной ответственности:

"Совсем недавно барнаульская журналистка Мария Пономаренко была приговорена к шести годам лишения свободы по делу о так называемых фейках про российскую армию. Она написала в соцсетях о том, что российские войска разбомбили драматический театр в Мариуполе, в котором могло погибнуть, по данным AP, около 600 украинцев. Пару недель назад заочно вынесли приговор Александру Невзорову за слова о Мариуполе и Буче, что также является вопиющим нарушением прав журналистов.

В России фактически введена военная цензура. Все те, кто отказываются выполнять российские законы о "фейках", подвергаются давлению и цензуре. Корреспонденты вынуждены работать анонимно. Перспективы очень мрачные, а ситуация катастрофическая.

Если говорить об Украине, то там журналистика процветает. Есть, конечно, отдельные случаи, когда украинские государственные органы пытаются использовать войну для того, чтобы отказать журналистам в предоставлении данных, но масштабы нарушений по сравнению с Россией просто несопоставимы".

"Мы продолжим следить за этой ситуацией для того, чтобы в будущем россияне и мировое сообщество знали, что происходило и происходит в России в годы жёсткой военной цензуры", - резюмировал сотрудник Международного института прессы Кароль Лучка.