Украинский кинорежиссер Олег Сенцов стал командиром батальона ВСУ

Украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов, который в 2014-2019 годах был политическим заключенным в РФ, стал командиром батальона ВСУ.

"У меня плохие для вас новости: война завтра не закончится, и послезавтра не закончится, и скорее всего в этом году не закончится", - сказал он на конференции "Как нам завершить войну", которую организовал в Киеве Фонд Пинчука. Его слова приводит Интерфакс-Украина.

Сенцов, который защищает Украину с 2022 года и несколько раз был ранен, отметил, что война сильно изменилась. "Мы бегали под Бахмутом с автоматами в полный рост - уже такой войны нет. Пехота выживает, сидит в норах и ждет того, чтобы их не поразили FPV. Так же наш противник: никаких уже механизированных штурмов, никаких уже бригад, которые вот так идут - инфильтрация, маленькие группы людей. Они сейчас немного продвигаются, но уже таких темпов нет. И когда-то наступит день, когда мы остановим их, и тогда Путин задумается, есть ли смысл делать что-то дальше", - считает Сенцов.

Он добавил, что одновременно важно продолжать давить на Россию политически и экономически.

"Потому что второй этап окончания войны - это не когда встанет фронт, а когда в России сменится политический режим. Когда Россия признает эту войну ошибкой, когда Россия будет готова отдать нашу территорию, сказать, что мы были неправы, извините, будем каяться всю свою жизнь. Это будет для меня победа. Я верю, что этот день наступит", - заявил Сенцов.