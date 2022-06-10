Украинского политолога Погребинского заподозрили в госизмене

Генеральная прокуратура Украины заочно уведомила о статусе подозреваемого по делу о государственной измене политолога и политического комментатораМихаила Погребинского. Об этом сообщает "Украинская правда". Руководителя Киевского центр политических исследований и конфликтологии украинские власти называют соратником арестованного по делу о госизмене пророссийского политика и кума Путина Виктора Медведчука.

По версии следствия, Погребинский вел подрывную деятельность против страны, выступая на российских телеканалах. Служба безопасности Украины и прокуратура ссылаются на заключение комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы. В ней утверждается, что высказывания Погребинского в интервью и телеэфирах "сознательны и направлены на предоставление России помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наносят ущерб безопасности Украины в информационной сфере и являются формой подрывной деятельности против нее".

26 марта сотрудники СБУ провели обыск в киевской квартире Погребинского. Следователи заявили, что возглавляемый им Киевский центр политических исследований и конфликтологии изучал настроения украинского общества, а полученная информация передавалась российскому руководству для планирования политики по Украине. Во время обыска у политолога обнаружили результаты социологического опроса, согласно которому "якобы 46% украинцев поддерживают президента РФ Владимира Путина".

Многие украинские СМИ поспешили сообщить, что против Погребинского возбуждено дело по статье "государственная измена". Однако сам политолог назвал эту информацию "провокацией", заявив, что не имеет "никакого процессуального статуса. 4 апреля украинские журналисты встретили Погребинского в Будапеште, откуда он планировал отправиться в немецкий Гамбург.