В Украине возбуждены дела против ряда военных РФ и бойцов "ЧВК Вагнера"

В Украине возбуждены уголовные дела против пяти российских военных, а также трёх наёмников частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которых обвиняют в пытках и убийствах гражданских лиц.

Как следует из сообщения украинской Генпрокуратуры, распространённого 24 мая, речь идёт о событиях в Киевской области – в период, когда российская армия после начала военного вторжения в Украину 24 февраля контролировала часть населённых пунктов указанного региона.

Уголовные дела открыли Киевская областная прокуратура и Киево-Святошинская окружная прокуратура. Россиян обвиняют, в частности, в незаконном задержании, пытках и убийстве старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее семьи, убийстве нескольких жителей села, нападении и убийстве двух волонтеров, доставлявших гуманитарную помощь. СБУ Украины опубликовала имена подозреваемых.

В общей сложности упоминаются 14 случаев, в которых выжили три человека, пишет "Немецкая волна".

Как утверждает следствие, Ольгу Сухенко, ее мужа Игоря и сына Александра вывезли на временную базу российских войск в марте. Там их пытали, на глазах у старосты убили ее сына выстрелом в голову. "Вся семья скончалась от множественных огнестрельных ранений", - говорится в сообщении прокуратуры. Останки обнаружили после ухода российских войск. Фотография тел погибших стала одним из самых известных свидетельств военных преступлений в Украине, отмечает "Медуза".

Украинские власти заявляют, что на данный момент им известно о примерно 10 тысячах военных преступлениях, совершенных российскими военными за время широкомасштабного вторжения в страну.

Москва все обвинения не раз категорически отрицала, указывая, что российские Вооружённые силы не занимаются в Украине намеренными атаками мирного населения и гражданских объектов.

Причастность к деятельности "ЧВК Вагнера", которую связывают с близким к российскому президенту бизнесменом Евгением Пригожиным, Москва также отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в начале мая, что сотрудники этой ЧВК не действуют вУкраине, а разговоры о них, по словам Лаврова, нужны властям в Киеве "для отвлечения внимания от западных наемников".