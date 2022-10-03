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Украинского судью с российским гражданством не смогли уволить

Богдан Львов (слева)

Верховный суд Украины отклонил иск об увольнении судьи кассационного суда Богдана Львова, обладающего также и российским гражданством. При тайном голосовании иск был отклонён с перевесом в один голос. Ранее Служба безопасности Украины проинформировала Верховный суд о наличии у Львова и его жены российских паспортов, а также о том, что у семьи Львова есть незадекларированная квартира на Ленинградском проспекте в Москве. Данные об этом также обнародовали украинское расследовательское издание "Схемы" и журналист расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев.

На собрании судей за увольнение Львова проголосовал 21 человек, 18 - против. Это означает, что Львов продолжит работу в качестве судьи: для его отстранения от должности требовалось бы 22 голоса.

Как сообщают украинские СМИ, Львов является уроженцем Запорожья, но с 1999 года имеет и российское гражданство. В 2012 году он обновил свой российский паспорт. Сам Львов назвал эту информацию фейком. Он также заявил, что прошёл исследование на полиграфе, чтобы доказать свою непричастность к обвинениям.

Верховный суд Украины сообщил, что будет продолжать проверку данных относительно Львова.

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