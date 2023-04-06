Военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению дела 44-летнего украинского морского пехотинца Антона Чередника, обвинённого в убийстве мирного жителя в Мариуполе и попытке захвата власти у пророссийских сепаратистов в Донецке В апреле 2022 года он попал в плен к российской армии в Донецкой области Украины. Ему грозит пожизненное заключение. Про дело рассказывает издание "Граты".

Это — первое такое дело, рассматриваемое российским судом в России, а не на контролируемых Москвой территориях Украины, отмечает издание. В плену Чередник несколько раз признавался в убийстве на камеру, в каких условиях записывалось видео и была ли ему предоставлена защита — неизвестно.

По версии обвинения, вечером 27 марта 2022 года Чередник вместе с сослуживцем остановили двух жителей Мариуполя, заставил одного из них раздеться догола и разъяснить ему значение украинского слова паляница. Это слово, означающее круглый хлеб из пшеничной муки, фонетически сложно произносить носителям русского языка, в начале войны оно использовалось на улицах для выявления диверсантов.

Один из прохожих, Александр Пискунов, был застрелен. По версии стороны обвинения, это было сделано Чередником "на фоне ненависти к представителям русской национальности, приверженцам русского мира и лицам, поддерживающим суверенитет Донецкой народной республики".

Кроме убийства Чередник, служащий в регулярной украинской армии в звании старшего сержанта, обвинён по статьям о жестоком обращении с гражданскими лицами, прохождении обучения для террористической деятельности, — так обвинение расценило его обучение в украинской армии, и насильственном захвате власти — в обвинительном заключении Мариуполь назван временно оккупированной Украиной территорией независимого государства с центром в Донецке.