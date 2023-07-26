Украинскую журналистку обвинили в публикации "фейков" об армии России

Против украинской журналистки Янины Соколовской возбудили дело по статье о распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщает отдел Следственного комитета России по Москве.

В московской квартире Соколовской провели обыск. По версии следствия, весной 2022 года журналистка размещала в телеграме фейки о действиях российской армии против мирных украинцев. Фейками российские власти считают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России.

В 2013 году Соколовская учредила портал "Известия в Украине" и с тех пор была его главным редактором. С 2014 года Соколовская писала из Киева о ситуации в Украине для "Коммерсанта" и участвовала в ток-шоу на российских федеральных каналах, представляя украинскую сторону.