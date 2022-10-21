Гражданам Украины запрещают выезд из России в Беларусь

Граждане Украины, желающие выехать из России в Беларусь по железной дороге, при покупке билетов получают уведомления, в которых написано, что они будут высажены из поезда. Телеканал "Дождь" сообщил как минимум о пяти таких случаях.
В уведомлениях, которые не содержат информации о том, кем они выданы, указано, что "в настоящее время пересечение границы России на российско-белорусском участке иностранными гражданами является нарушением правил пересечения государственной границы". Потенциальных пассажиров предупреждают, что пограничная служба высадит их из поезда и наложит штраф от двух до пяти тысяч рублей. При этом никаких ссылок на действующие нормы закона или подзаконные акты в тексте уведомлений не имеется. Комментариями пограничных ведомств России и Беларуси "Дождь" не располагает.
Юристы правозащитного проекта Every Human Being, впервые сообщившего о ситуации, подчёркивают, что запрета на выезд из России иностранцев в российском законодательстве нет; никаких новых приказов, которые содержали бы такой запрет, тоже не публиковалось. Нет подобных норм и в белорусском законодательстве. "Это очередной инструмент запугивания и прямой сигнал насильно депортированным в РФ украинцам, что выехать у них не получится," - считает основатель проекта Полина Мурыгина.
- Ранее сообщалось, что граждане Украины испытывали трудности при пересечении границ России со странами Евросоюза: некоторых из них задерживали на пограничных пунктах и подвергали длительным допросам, однако после них всё же пропускали в страны назначения.
- Граждан России призывного возраста после объявления Владимиром Путиным мобилизации несколько раз снимали с поездов, следовавших из России в Беларусь.
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