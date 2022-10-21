Гражданам Украины запрещают выезд из России в Беларусь

Граждане Украины, желающие выехать из России в Беларусь по железной дороге, при покупке билетов получают уведомления, в которых написано, что они будут высажены из поезда. Телеканал "Дождь" сообщил как минимум о пяти таких случаях.

В уведомлениях, которые не содержат информации о том, кем они выданы, указано, что "в настоящее время пересечение границы России на российско-белорусском участке иностранными гражданами является нарушением правил пересечения государственной границы". Потенциальных пассажиров предупреждают, что пограничная служба высадит их из поезда и наложит штраф от двух до пяти тысяч рублей. При этом никаких ссылок на действующие нормы закона или подзаконные акты в тексте уведомлений не имеется. Комментариями пограничных ведомств России и Беларуси "Дождь" не располагает.

Юристы правозащитного проекта Every Human Being, впервые сообщившего о ситуации, подчёркивают, что запрета на выезд из России иностранцев в российском законодательстве нет; никаких новых приказов, которые содержали бы такой запрет, тоже не публиковалось. Нет подобных норм и в белорусском законодательстве. "Это очередной инструмент запугивания и прямой сигнал насильно депортированным в РФ украинцам, что выехать у них не получится," - считает основатель проекта Полина Мурыгина.