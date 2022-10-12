Белорусам могут запретить выезд из страны "в интересах нацбезопасности"

Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении законопроект, позволяющий КГБ ограничивать выезд граждан из страны "в интересах национальной безопасности". Также покидать Беларусь будет запрещено лицам, в отношении которых возбуждены административные дела о правонарушениях против порядка управления.
К "правонарушениям против порядка управления" могут относиться участие в митингах или их организация, неподчинение требованиям должностного лица. Что может считаться причиной для запрета выезда "из интересов национальной безопасности", в законопроекте не уточняется.
Военнослужащие и гражданский пресонал военных организаций, а также государственные служащие смогут выезжать из Беларуси только по согласованию с руководством.
Раньше выезд из Беларуси был ограничен только для лиц, находящихся под следствием по уголовным статьям, и тем, кто получил штраф по административной статье, но не оплатил его.
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