Украинцы не могут вернуть своих детей из российских лагерей

В детских лагерях на юге России остаются более 300 школьников, приехавших туда летом из Харьковской области. Их семьям обещали, что дети "отдохнут от войны". Теперь родители не могут их вернуть. Агентство Associated Press поговорило с родителями и чиновниками с обеих сторон.

"Нашей главной целью было дать детям отдохнуть от всего, что здесь происходило – от всех ужасов, что здесь были", – говорит Валерия Колесник из Изюма, чей 9-летний ребёнок сейчас находится в российском лагере.

Старшая дочь Колесник побывала в лагере в июле и вернулась домой. Но в сентябре украинская армия провела успешное контрнаступление, освободив сотни населённых пунктов Харьковской области от российской армии, – и теперь Россия отказывается возвращать украинских детей их семьям.

"Мы не позволим вам забрать ребёнка в Украину", – передаёт слова руководства лагеря в Геленджике украинка, которой удалось добраться до России автостопом через Крым и вернуть свою дочь. Женщине пришлось подписать документ с обещанием остаться в России, после чего они с дочерью тем же путём выехали в Украину.

Сейчас в российских лагерях остаются 52 ребёнка из Изюма, чьи родители опасаются, что их расценят как пособников передачи своих детей России, и более 250 детей из других городов Харьковской области. Данные российской стороны совпадают с этими цифрами. Представители руководства лагерей в Геленджике и Ейске, с которыми поговорило Associated Press, подтвердили, что на их территории есть дети из Украины, но отказались предоставить дополнительную информацию.

Большинство семей периодически разговаривают со своими детьми по интернету. Насколько они могут судить, дети "в основном в порядке", у них есть еда и одежда, они учатся по российской школьной программе.

Украинский чиновник, поговоривший с Associated Press на условиях анонимности, сказал, что возбудить уголовное дело в такой ситуации сложно, поскольку родители сами отпустили своих детей и подписали соответствующие документы.

Международный комитет Красного Креста посоветовал семьям зарегистрировать своих детей как пропавших без вести. По словам представителя организации, международно признанное право на воссоединение семей в ситуации вооружённого конфликта так же важно, как обеспечение пищей, кровом и водой.