Сергей Фургал, приговорённый к 22 годам тюрьмы, обжаловал приговор

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, осужденный на 22 года колонии строгого режима, обжаловал приговор. Об этом сообщил его адвокат Александр Старцев.

В апелляционной жалобе, которую Фургал направил в письменном виде из СИЗО, бывший губернатор просит отменить приговор и отправить дело на повторное рассмотрение в ином составе суда. Защитники других обвиняемых по делу также обжаловали приговоры.

10 февраля Московский областной суд приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строго режима. Присяжные признали бывшего губернатора Хабаровского края виновным в организации покушений на трёх конкурентов по бизнесу. Сам Фургал вину не признал, считая своё преследование политическим. Адвокаты сочли приговор незаконным и необоснованным.