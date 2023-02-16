Сергей Фургал, приговорённый к 22 годам тюрьмы, обжаловал приговор

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, осужденный на 22 года колонии строгого режима, обжаловал приговор. Об этом сообщил его адвокат Александр Старцев.
В апелляционной жалобе, которую Фургал направил в письменном виде из СИЗО, бывший губернатор просит отменить приговор и отправить дело на повторное рассмотрение в ином составе суда. Защитники других обвиняемых по делу также обжаловали приговоры.
10 февраля Московский областной суд приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строго режима. Присяжные признали бывшего губернатора Хабаровского края виновным в организации покушений на трёх конкурентов по бизнесу. Сам Фургал вину не признал, считая своё преследование политическим. Адвокаты сочли приговор незаконным и необоснованным.
- Фургал был задержан в Хабаровске в июле 2020 года и сразу вывезен в Москву. Обвиняемым по уголовному делу он стал после победы на губернаторских выборах в 2018 году. Он победил на них поддержанного Кремлём кандидата Вячеслава Шорта.
- После ареста Фургала в поддержку политика в Хабаровске несколько месяцев проходили многочисленные акции протеста.
- После вынесения приговора бывшему губернатору Хабаровского края несколько десятков человек вышли на улицы Хабаровска с портретами Фургала и плакатами: "Россией правит сатана", "Позорное судилище лжефемиды", "Свободу России" и другие. 12 февраля - в день рождения Сергея Фургала - Хабаровск был заклеен листовками в поддержку бывшего губернатора.
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