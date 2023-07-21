Умер американский певец Тони Беннетт, певший с Леди Гага и Эми Уайнхауз

В США в возрасте 96 лет умер певец Тони Беннетт, лауреат 20 музыкальных премий "Грэмми". Беннетт (настоящее имя Энтони Доминик Бенедетто) провёл на сцене более 70 лет.

Он начал карьеру исполнителя в 1950-х, но популярность пришла к нему в начале 1960-х с песней "I Left My Heart in San Francisco", ставшей хитом. Беннетт записал 70 альбомов, которые разошлись общим тиражом в более 50 миллионов.

Тони Беннетт записывал дуэты с такими известными музыкантами, как Пол Маккартни, Фрэнк Синатра, Элтон Джон, Кристина Агилера, Эми Уайнхауз и Леди Гага. В 2016 году у певца была диагностирована болезнь Альцгеймера. Однако болезнь развивалась медленно, и он продолжал свою концертную деятельность. Последний концерт Беннетт дал в 2021 году.

Кроме музыки, Беннетт занимался живописью. Его картины выставлялись под его настоящим именем - Бенедетто - в галереях и музеях мира.