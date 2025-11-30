Умер британский драматург Том Стоппард

В Великобритании умер Том Стоппард, один из самых известных драматургов в мире. Об этом сообщили его агенты. Стоппарду было 88 лет.

Самым громким успехом Стоппарда, принесшим ему всемирную славу, стала пьеса "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", которая была впервые поставлена на фестивале Fringe в Эдинбурге в 1966 году (на русский ее перевел Иосиф Бродский). С тех пор каждая новая его пьеса становилась мировым событием.

Премьера последней пьесы Тома Стоппарда "Леопольдштадт" состоялась в 2020 году на Вест-Энде. Действие пьесы разворачивается в начале XX века в Вене, в еврейской среде.

Том Стоппард – при рождении Томаш Штраусслер – появился на свет в 1937 году в Чехословакии в еврейской семье. Его отец работал врачом на обувной фабрике Томаша Бати в Злине. Незадолго до оккупации Чехословакии нацистской Германией владелец фабрики перевёл всех своих еврейских сотрудников на работу в другие отделения по всему миру. Отец Стоппарда оказался в Сингапуре. После японской оккупации Сингапура отец отправил жену и детей в Индию, а сам записался добровольцем в британскую армию. В 1942 году он погиб.

После войны мать Тома Стоппарда вышла замуж за британца Кеннета Стоппарда и перебралась с ним в Великобританию. Будущий драматург учился в частных школах. Из последней его выгнали в 17 лет, после чего он начал зарабатывать на жизнь журналистикой.

Том Стоппард – автор нескольких десятков пьес, среди которых "Аркадия" (1993), "Индийская тушь" (1995), "Ночь и день" (1978), поднимающая проблемы колониализма. Пьеса Стоппарда "Берег Утопии" (2002) посвящена развитию русской политической мысли XIX века, ее героями являются Герцен с Огаревым, Чаадаев, Тургенев, Белинский, Бакунин, Чернышевский, вдохновитель будущих русских поколений Карл Маркс и многие другие.

Кроме того, Том Стоппард много работал для кино и телевидения. Он автор сценариев "Бразилии" Терри Гильяма (1985), шпионского триллера "Русский дом" по роману Джона Ле Карре (1990), фильма "Анна Каренина" Джо Райта по мотивам романа Льва Толстого (2012) и соавтор сценария "Влюблённого Шекспира" (1998), за который получил "Оскар". Он также написал большую часть диалогов для фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (хотя его имя и не было указано в титрах).

В молодые годы Том Стоппард много занимался политическим активизмом. В феврале 1977 года он вместе с сотрудниками Amnesty International побывал в Москве. Позже он вспоминал, что в Москве за ним открыто следили и фотографировали его на улицах сотрудники КГБ. В том же году Стоппард съездил в Чехословакию. Там он познакомился с Вацлавом Гавелом, которому посвятил пьесу "Профессиональный трюк" (в предисловии он писал, что поводом к ее созданию стало появление инициативы чехословацких диссидентов "Хартия 77", которую Стоппард поддержал). Он также перевёл некоторые работы Гавела на английский. В 1983 году в Стокгольме была основана премия Тома Стоппарда для неофициальных чешских авторов.

Стоппард работал в журнале Index on Censorship, защищающем свободу слова, и в комиссии против злоупотребления психиатрией. Его пьеса "До-ре-ми-фа-соль-ля-си-Ты-свободы-попроси" (Every Good Boy Deserves Favour, 1977) изобличает практики карательной психиатрии в СССР.

В 1978 году королева Великобритании Елизавета II наградила Тома Стоппарда Орденом Британской Империи, а в 1997 году посвятила его в рыцари.