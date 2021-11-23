Умер бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван

Бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер на 91 году жизни. Он пришёл к власти в результате военного переворота, и был единственным кандидатом на президентских выборах 1980 года. В 1996 году он был приговорён к смертной казни за разгон протестов, приведший к гибели сотен человек. Однако именно при нём в стране начались демократические реформы.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Чон — кадровый военный, участник войны во Вьетнаме. В 1979, вскоре после убийства президента Пак Чон Хи, к которому он был близок, Чон возглавил военный переворот, и руководил страной до 1988 года. В 1980 году армия подавила протесты городе в Кванджу в 1980 году, по консервативным оценкам в этих событиях погибло не менее 200 человек, 1800 были ранены.

При Чоне Южная Корея переживала экономический бум, страна называлась одним из четырёх азиатских тигров. Страна провела Азиатские игры и получила право на проведение Олимпиады. В конце 80-х диктатор подготовил демократические реформы, первые свободные выборы в стране выиграл его друг и соратник Ро Дэ У.

Сам он стал публично критиковаться за нарушения законов, и на два года получил убежище в буддистском монастыре. Но был судим за коррупцию, мятеж и убийство с целью государственной измены и приговорён к смертной казни.

Позднее приговор был заменён на пожизненное заключение и штрафу около 1,3 миллиарда долларов. В 1997 году он был помилован президентом Ким Ён Самом для национального примирения. Свой штраф Чон так и не выплатил. Правозащитные и демократические группы отмечают, что он никогда не извинился перед жертвами своего правления, отмечает агентство "Рёнхап".