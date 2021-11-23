Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Умер бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван

Бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер на 91 году жизни. Он пришёл к власти в результате военного переворота, и был единственным кандидатом на президентских выборах 1980 года. В 1996 году он был приговорён к смертной казни за разгон протестов, приведший к гибели сотен человек. Однако именно при нём в стране начались демократические реформы.

Чон — кадровый военный, участник войны во Вьетнаме. В 1979, вскоре после убийства президента Пак Чон Хи, к которому он был близок, Чон возглавил военный переворот, и руководил страной до 1988 года. В 1980 году армия подавила протесты городе в Кванджу в 1980 году, по консервативным оценкам в этих событиях погибло не менее 200 человек, 1800 были ранены.

При Чоне Южная Корея переживала экономический бум, страна называлась одним из четырёх азиатских тигров. Страна провела Азиатские игры и получила право на проведение Олимпиады. В конце 80-х диктатор подготовил демократические реформы, первые свободные выборы в стране выиграл его друг и соратник Ро Дэ У.

Сам он стал публично критиковаться за нарушения законов, и на два года получил убежище в буддистском монастыре. Но был судим за коррупцию, мятеж и убийство с целью государственной измены и приговорён к смертной казни.

Позднее приговор был заменён на пожизненное заключение и штрафу около 1,3 миллиарда долларов. В 1997 году он был помилован президентом Ким Ён Самом для национального примирения. Свой штраф Чон так и не выплатил. Правозащитные и демократические группы отмечают, что он никогда не извинился перед жертвами своего правления, отмечает агентство "Рёнхап".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG