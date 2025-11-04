Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Бывший вице-президент США Дик Чейни умер в возрасте 84 лет. Согласно заявлению семьи, он скончался в понедельник вечером из-за осложнений, вызванных пневмонией, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"На протяжении десятилетий Дик Чейни служил нашей стране, в том числе в качестве главы аппарата Белого дома, конгрессмена от штата Вайоминг, министра обороны и вице-президента Соединенных Штатов", – говорится в заявлении.

Чейни был 46-м вице-президентом США с 2001 по 2009 год в администрации Джорджа Буша-младшего. На протяжении десятилетий он был влиятельной и противоречивой фигурой в американской политике.

Чейни относился к консервативному крылу Республиканской партии, при этом он выступал с резкой критикой нынешнего президента Дональда Трампа. "За 246 лет истории нашей страны не было человека, который представлял бы для нашей республики большую угрозу, чем Дональд Трамп. Он пытался украсть последние выборы, используя ложь и насилие, чтобы удержать власть после того, как избиратели отвергли его. Он трус", – заявил Чейни в 2022 году.

В прошлом году он объявил, что на президентских выборах проголосует за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Это вызвало недовольство среди сторонников Трампа.

Как пишет CNN, большую часть своей взрослой жизни Чейни страдал от сердечно-сосудистых заболеваний, он пережил серию сердечных приступов, а в 2012 году ему сделали пересадку сердца.