Умер художник-концептуалист Эрик Булатов

Художник, один из основателей соц-арта Эрик Булатов умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Российской академии художеств. О причинах смерти пока не сообщается.

Эрик Булатов окончил Художественный институт имени Сурикова, работал иллюстратором детских книг. В 1970-х годах Булатов стал одним из видных представителей московского концептуализма.

Художник работал в жанре соц-арта - постмодернистского направления, в рамках которого переосмыслялись образы официальной советской пропаганды. Характерным творческим методом Булатова было использование советского плакатного текста в сочетании с "реалистичной", как правило пейзажной, составляющей.

В СССР по цензурным соображениям его работы официально не выставлялись. Серия его персональных выставок была организована на Западе в конце 1980-х годов, с тех пор Булатов был одним из наиболее известных на Западе современных российских художников. Его работы находятся во многих известных художественных музеях, регулярно выставляются на аукционные торги современного искусства. В частности, работа "Советский космос" была продана примерно за 1,6 млн долларов.

С 1989 года Булатов работал в Нью-Йорке, с 1992 - в Париже, однако регулярно жил в Россию, где проходили его крупные выставки. Был членом Российской академии художеств, кавалер Ордена Дружбы.

Среди наиболее известных работ Булатова - "Слава КПСС", "Живу - вижу", "Вход - нет входа", "Революция - перестройка", "Свобода" - эту картину он создал в 2015 году для Ельцин-Центра в Екатеринбурге.