Умер художник, теоретик искусства и поэт Михаил Гробман

В Израиле 23 ноября умер художник, поэт, теоретик искусства Михаил Гробман. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке. Ему было 86 лет, о причине смерти в сообщении не говорится.

Михаил Гробман родился в Москве в 1939 году. С середины 1950-х годов писал стихи и картины, был близок к диссидентским кругам. Автор термина и теоретик так называемого Второго русского авангарда. Работал художником в журнале "Знание - сила", в конце 1950-1960-е годы были организованы несколько выставок его работ, сам устривал показы работ художников-авангардистов, в преддверии пражской весны его статьи публиковались в чехословацкой прессе, также в Чехословакии прошла в 1966 году его первая зарубежная выставка. Свой творческий метод он называл "магическим символизмом", переосмысляя творчество художников и поэтов начала XX века, таких как Бурлюк, Хлебников и Малевич.

В 1971 году эмигрировал в Израиль, основал в Иерусалиме художественную группу "Левиафан". Впоследстии издавал журнал "Зеркало". Персональные выставки Гробмана проходили в Израиле, США и странах Европы, его работы находятся в ведущих мировых музеях современного искусства. Автор нескольких книг стихов, а также уникальных дневников, повествующих о художественной жизни в СССР в 1960-е годы (в издательстве НЛО изданы дневники за 1963-1971 годы, они опубликованы также на сайте "Прожито").

В 2019 году Гробман дал интервью Радио Свобода, в котором рассказал о своей жизни и творчестве.



