Умер историк театра и шекспировед Алексей Бартошевич 

Историк театра, шекспировед и критик Алексей Бартошевич умер на 86 году жизни. Об этом сообщается на сайте Российского института театрального искусства, где он преподавал и заведовал кафедрой истории зарубежного театра.

Бартошевич — член известной театральной династии. Он больше 30 лет был главой Шекспировской комиссии при Совете по проблемам мировой культуры РАН. Он —доктор искусствоведения, профессор, лауреат многих театральных наград. Он автор книг про творчество Шекспира и про театр. Он неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.

"Алексей Вадимович был великим учёным, — говорится на сайте РАТИ. — Он был великим педагогом. … Он останется в нашей памяти мудрым волшебником, чьё наследие будет жить, пока жив театр".