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Умер композитор Анджело Бадаламенти

Статуэтки премии "Грэмми"

В США в возрасте 85 лет умер композитор Анджело Бадаламенти, известный своей музыкой к многим выдающимся кинокартинам. С 1986 года Бадаламенти сотрудничал с кинорежиссёром Дэвидом Линчем. Он стал автором музыки к таким его фильмам, как "Твин Пикс", "Синий Бархат", "Дикие сердцем", "Малхолланд драйв".

За свою длительную карьеру Бадаламенти работал вместе с такими музыкантами и исполнителями, как Дэвид Боуи, Пол Маккартни, Нина Симоне, Лайза Минелли и Майкл Джексон. Под его музыку открылась олимпиада 1992 года в Барселоне.

В 1990 году за музыку к "Твин Пикс" Бадаламенти получил премию "Грэмми" и был номинирован на "Эмми" сразу в трёх номинациях. Также на его счету множество других премий и номинаций на премии в области музыки для кино.

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