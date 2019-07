Приключения агента Купера. Артемий Троицкий продвигает бретонский нуар

Хедлайнеры сто двадцать второго выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты редкоземельной французской группы Dale Cooper Quartet & The Dictaphones. ​Рок-критик Артемий Троицкий уверен в том, что этот рок-нуар способен победить многое из того, что предоставляет миру современная галльская индустрия развлечений.

Благодаря литературе, живописи, да и музыке не в последнюю очередь, Франция обрела полумифический статус, не вполне, на мой взгляд, заслуженный. Скажем, Париж (это моё личное мнение) – самый переоценённый город мира ("увидеть и умереть...") – в реальности однообразный, грязноватый и недружелюбный. Или пресловутый Лазурный берег – это настоящие "ЕвроСочи", предельно урбанизированный, перенаселённый, неуютный курорт с плохими пляжами и дикими ценами... С другой стороны, есть во Франции места сильно недооценённые – в частности, Атлантическое побережье с его бескрайними пляжами, устричными полями, древними городками и рыбацкими деревнями. Я там бывал почти повсюду, от Биаррица до Кале, но больше всего меня зацепила Бретань: средневековая и суровая, где люди до сих пор иногда говорят на языке кельтского происхождения. Именно там, в известном городе Брест (население 140 тысяч), завелась одна из самых своеобразных и, бесспорно, самая смурная и мрачная французская музыкальная группа – Dale Cooper Quartet & The Dictaphones.

Дейл Купер – разумеется, не лидер группы, а кафкианский агент-следователь из сериала "Твин Пикс" режиссёра Дэвида Линча. Трое импровизирующих музыкантов (Гаэль Луасон, Янник Мартан и Кристоф Мевель), все из разных местных ансамблей, впервые собрались вместе под "сериальным" названием в 2002 году на тематической ночной вечеринке, посвящённой Линчу и его загадочному телеопусу. Выступление могло бы остаться одноразовой акцией, но отношения между музыкантами сохранились, идея не умерла и получила студийное продолжение. Первый альбом – Paroles de Navarre – DK4 записали дома в Бресте и выпустили в 2010 году за собственный счёт. Локального успеха он не имел, зато привлёк внимание престижного и весьма разборчивого немецкого лейбла Denovali Records, который диск переиздал и сделал достоянием европейской меломанской общины. С небольшим интервалом последовали альбомы Metamanoir (2011), 14 Pieces de menace (2013) и совместный альбом с друзьями-электронщиками, группой Witxes (2014).

Композиция Ma couloir с альбома Paroles de Navarre

Dale Cooper Quartet обычно причисляют к исполнителям в стиле dark jazz. Однако это не совсем так: влияние собственно джаза на музыку группы не столь велико, во всяком случае, не больше, чем влияние ambient-электроники, пост-рока или современной камерной музыки. Инструментарий DC4 тоже не джазовый – электрогитара, клавишные, электроника. Глубоко заторможенный саксофон (Кристиан Саррау) возникает в некоторых пьесах и на концертах, но относить на этом основании музыку трио к джазу было бы столь же поверхностно, как считать присутствие вокала (Алисия Мерц из Birds of Passage, Ронан Макэрлейн, Гаель Керриен, Зали Беллачио) показателем того, что DC4 "поют песни". Музыка бретонцев характеризуется не принадлежностью к тому или иному стилю, а настроенческими мотивами. Я не зря начал с короткого краеведческого очерка: по словам самих музыкантов, решающее влияние на их творчество оказала атмосфера Бретани. "Это самое дождливое и туманное место во Франции, – говорят музыканты в одном из своих не очень многочисленных интервью. – Тут много всего таинственного и полно мрачных типов... Можно сказать, что это те нити, что соединяют нас с "Твин Пикс".

Композиция Ma insaisissable Abri с альбома Metamanoir

Последний к сему моменту альбом трио, Astrild Astrild, вышел в 2017 году. Вокальных номеров на нём заметно больше, чем на предыдущих, – однако это ни в коей мере не означает, что "Агентов Куперов" потянуло в сторону поп-эстетики. Напротив, пьесы стали длиннее, композиции абстрактнее, "дроно-шумовая" завеса плотнее. Грациозной загадочности имени Анджело Бадаламенти стало меньше, невнятного ужаса а-ля Джон Карпентер – больше.

Композиция Pemp ajour imposte с альбома Astrild Astrild

Очередной альбом DC4 пока не анонсирован, однако живые выступления трио устраивает регулярно и в разных странах (включая Россию), на радость – если можно так назвать это чувство – всем любителям музыки "нуар". К коим я и себя, пожалуй, отнесу.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 122):

1. Anna Calvi (UK). Alpha, LP Hunter

2. Durand Jones & The Indications (USA). Groovy Babe, LP Durand Jones & The Indications

3. Reinier van Houdt (Holland/UK). Leaving the Room, LP Igitur Carbon Copies

4. Flasher (USA). Go, LP Constant Image

5. Dale Cooper Quartet & The Dictaphones (France). Ma couloir, LP Paroles de Navarre

6. Dale Cooper Quartet & The Dictaphones (France). Ma insaisissable Abri, LP Metamanoir

7. Dale Cooper Quartet & The Dictaphones (France). Pisces analogue, LP Dcq&Td & Witxes – Split

8. Dale Cooper Quartet & The Dictaphones (France). Pemp ajour imposte, LP Astrild Astrild

9. Pearly Clouds (Hungary/USA). High up Is the Churchyard in Dezs, LP Pearly Clouds

10. Pearly Clouds (Hungary/USA). Those Beautiful Saxon Girls, LP Pearly Clouds

11. Ought (Canada). Into the Sea, LP Room Inside the World

12. La Chiva Gantiva (Colombia/Belgium). Vuelvo y me despido, LP Despegue

13. Jaye Jayle (USA). Ode to Betsy, LP No Trial and Other Unholy Paths