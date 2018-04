Поэт и композитор Дэвид Линч: от "Тайн любви" к "Безголовым цыплятам"

Хедлайнер шестьдесят четвертого и шестьдесят пятого выпусков программы "Музыка на Свободе"​ – прославленный американский кинорежиссер Дэвид Линч, много и плодотворно работающий в различных музыкальных жанрах. Рок-критик Артемий Троицкий рассказывает о саундтреках к фильмам Линча, о музыке, которую он написал сам, и о песнях, к которым он сочинил тексты.

​Первый фильм Линча, вышедший в 1977 году, называется "Голова-ластик" (я бы перевел скорее как "Стирающая головка", поскольку есть такой термин в магнитозаписи аналоговой). Музыку к этому фильму, которая оказалась весьма необычной и произвела сильное впечатление на современников, Линч написал с Питером Айверсом. Считается, что таким образом был рожден новый стиль под названием "индастирал эмбиент" или "дарк эмбиент". Была там и одна песенка, которую я сейчас вам представлю: "дарк эмбиент" совершенно не радийный формат, это крайне монотонная музыка, ну а песенку послушать можно, поскольку она очень лаконичная, 1 минута 35 секунд, называется "В небесах" или "В раю". Саундтрек этого фильма, кстати, вышел значительно позже – в 1982 году, спустя пять лет после премьеры картины. До сих пор и фильм, и его звуковая дорожка остаются культовыми произведениями.

Потом Линч снял два не слишком известных фильма The Elephant Man и Dune, а затем, наконец-то, проявил себя в полную силу: в 1986 году вышел фильм Blue Velvet, который определил фирменный сюрреалистический и загадочный стиль работы этого режиссера.

Трейлер фильма Дэвида Линча "​Синий бархат"​

В этом фильме впервые прозвучала музыка Анджело Бадаламенти, одного из самых известных американских авторов киномузыки, приятеля и коллеги Линча. Слушаем из кинофильма Blue Velvet песню, которую исполняет Джули Круз, одна из муз Дэвида Линча – текст Линча, музыка Бадаламенти, "Тайны любви".

Сотрудничество Анджело Бадаламенти и Дэвида Линча продолжается до сих пор, уже более 30 лет. Одно из самых известных их совместных сочинений – Silencio. Это очень характерная, мрачная бархатная пьеса из, возможно, самого известного и премированного кинофильма Дэвида Линча, "Малхолланд-драйв" 2001 года. К этому времени Линч увлекся музыкой настолько, что стал ее сам сочинять, а не только продюсировать и не только писать тексты. Более того, стал музыку записывать, увлекшись лабораторной студийной работой. В том же 2001 году, что и "Малхолланд-драйв", вышел в свет первый сольный музыкальный альбом Дэвида Линча под названием BlueBob. Записал он его вместе с продюсером, клавишником, звукорежиссером Джоном Нефом. Вот пьеса "Горы падают", которая вошла и в саундтрек "Малхолланд-драйв".

Линч продолжал продюсировать и других артистов, причем совершенно вне кинематографического контекста. В частности, он спродюсировал альбом уже упомянутой Джули Круз, а затем нашел он и еще одну певицу, помоложе, по имени Криста Белл. С Кристой Белл он записал вокал к песням в кинофильме Inland Empire, а также спродюсировал целый альбом для нее в 2011 году, под названием This Train, "Этот поезд". Эта работа, ни в какие фильмы не вошедшая, тем не менее очень характерна для стиля Дэвида Линча – вся музыкальная атмосфера мерцающая, загадочная, мрачноватая и слегка угрожающая. Есть в этом альбоме как бы танцевальная веселая песенку Swing with Me.

Недавно вышла новая совместная работа Дэвида Линча с Кристой Белл – мини-альбом, ипишка под названием Somewhere in the Nowhere, но, к сожалению, руки мои пока до нее не дошли. У Линча также вышли два больших сольных альбома, один называется Crazy Clown Time (2011 год), другой The Big Dream (2013 год). Снова линчевский типичный стиль, который он, кстати, назвал "индустриальный блюз". В самом деле, что-то там есть от индустриальной музыки, поскольку Линч часто использует в своих звуковых коллажах "конкретные" звуки – всевозможные промышленные, транспортные, природные и прочие шумы, а блюз – это просто его любимая музыка. С альбома Crazy Clown Time – песня I Know.

​

Самая новая новинка от Дэвида Линча – возрождение телесериала "Твин Пикс". Первый и второй сезоны вышли в 1990–1991 годах, и вот четверть века спустя – продолжение культового проекта, всем известного и породившего массу подражаний. Линч не только запустил сериал, отрежиссировав первые серии и отдав дальнейшую работу на откуп своим ассистентам, но снял все эпизоды от начала до конца.

Чтобы вспомнить, что такое "Твин Пикс", шедевр телевизионного сюрреализма, давайте послушаем написанную Анджело Бадаламенти тему "Твин Пикс", которая имелась и в старых сезонах, и прозвучала, естественно, в новом сезоне тоже.

В свежем "Твин Пикс" звучит как музыка Бадаламенти, так и музыка других авторов, использованы некоторые старые записи. В частности, в 1992 году, когда Дэвид Линч снимал фильм Fire Walk With Me (это как бы приквел к "Твин Пикс", но не телевизионный фильм, а нормальный художественный фильм, который демонстрировался на большом экране), он создал дуэт с Бадаламенти, и назвали они себя Thought Gang ("Мысленная банда"), записав некоторое количество музыки, которая не вся вошла в фильм. В частности, это касается пьесы "Безголовые цыплята", использованной в новом сезоне "Твин Пикса".

Какое бешеное счастье,

Хрипя воронкой горловой,

Под улюлюканье промчаться

С оторванною головой, – это стихотворение Андрея Вознесенского вспоминаешь, познакомившись с пьесой "Безголовые цыплята".

В работе над саундтреком к новому сезону "Твин Пикс" принимали участие несколько приглашенных музыкантов, некоторые из них достаточно известные. В фильме есть придорожный кабак, таверна, с вывеской Bang Bang, в котором регулярно выступают всякие артисты. Как правило, это просто любимые музыканты Дэвида Линча, которых он позвал, чтобы они и сами заработали, и старика порадовали, и как-то украсили фильм. В частности, поет мексикано-американскя дива из Калифорнии Ребекка Дель Рио. Gесня в ее исполнении, Llorando, прозвучала в фильме "Маллхоланд-драйв", а в "Твин Пикс" она поет песню No Stars.

Во время съемок фильма была создана группа под названием Trouble, главный там Алекс Чжан Хуньтай, лидер группы Dirty Beaches, замечательный музыкант и вокалист из Канады. Также играет в Trouble сын Линча Райли. Вот пьеса "Змеиные глаза", Snake Eyes.

В съемках сериала приняли участие некоторые совсем "звездные" музыканты, в частности, Трент Резнор и его группа Nine Inch Nails. Линч неоднократно признавался в любви к этому коллективу, что в общем-то неудивительно, поскольку это мировые лидеры стиля индастриал-рок. Все, что индастриал, Линчу близко. Nine Inch Nails поучаствовали в "Твин Пикс" с песней She's Gone Away, которая вышла почти одновременно с сериалом в декабре 2016 года, на ипишке Not the Actual Events. Спасибо Дэвиду Линчу за нашу счастливую старость!

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 64):

1. Feist (Canada). I'm not Running Away, LP Pleasure

2. Headland (Australia). Head and Bottle, LP True Flowers from this Painted World

3. Omar Souleyman (Syria). Mawal jamar, LP Wenu wenu

4. David Lynch & Peter Ivers (USA). In heaven, LP Eraserhead

5. Julee Cruise & Angelo Badalamenti (USA). Mysteries of Love, LP Blue Velvet

6. Angelo Badalamenti & David Lynch (USA). Silencio, LP Mulholland Drive

7. David Lynch & John Neff (USA). Mountains Falling, LP Blue Bob

8. Chrysta Bell & David Lynch (USA). Swing with me, LP This Train

9. David Lynch (USA). I Know, LP Crazy Clown Time

10. Lia Sophia (Brazil). Amor de promoçao, LP Lia Sophia

11. Richard Dawson (UK). Scientist, LP Peasant

12. Gaye Su Akyol (Turkey). Dünya kaleska, LP Hologram imparatorlugu

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 65):

1. Aquaserge (France). Tintin on est bien mon Loulou, LP Laisse Ça Etre

2. Alexandra Scotti (Brazil). Chuva de prata, LP Redescobrindo gal

3. Holger Mertin, Marco Rieder, Michael Koko Eberli (Germany). Upper Class Massage, LP The Immersive Project

4. Angelo Badalamenti (USA). Twin Peaks Theme, LP Twin Peaks

5. Thought Gang (USA). Headless Chicken, LP Twin Peaks: Limited Event Series Soundtrack

6. Rebekah Del Rio (Mexico/USA). No Stars, LP Twin Peaks: Limited Event Series Soundtrack

7. Trouble (USA). Snake Eyes, LP Twin Peaks: Limited Event Series Soundtrack

8. Nine Inch Nails (USA). She's Gone Away, LP Twin Peaks: Limited Event Series Soundtrack

9. Vieux Farka Toure (Mali). Nature, LP Samba

10. Martha & The Muffins (Canada). What People Do for Fun, LP Where Blue Meets Green

11. H.Hawkline (UK). Everybody's on the Line, LP In the Pink of Condition

12. Mr. Mitch (UK). Pleasure, LP Devout