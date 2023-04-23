Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Умер критиковавший разгоны протестов белорусский архиепископ РПЦ

Епископ Русской православной церкви на покое Артемий (Кищенко) умер 22 апреля на 71 году жизни, сообщил официальный сайт церкви. В 2020 году иерарх, возглавлявший тогда Гродненскую епархию Белорусского экзархата Московской патриархии, стал единственным высокопоставленным представителем церкви, высказавшимся против жестокого подавления протестов против Александра Лукашенко.

В проповеди в августе 2020 года Артемий заявил, что в стране "совершается беззаконие". "Наши люди превратились в зверей и терзают своих же братьев", – сказал он. "Поэтому в этом послании мы говорим: "Остановитесь! Вы поступаете не по Евангелию! Вы подняли руку на Христа и вам не будет прощения! И дело ваше никогда не устоит!”

"Вот позиция верующего человека! Он непримирим со злом. Он не подстраивается под власть имущих. А делает так, как Христос велел, – сказал Артемий. — Наши священники лежат на Соловках, наши пастыри лежат на Беломорканале. Остались те, кто смог приспособиться. Несмотря на это, Церковь возрождается: и вот сейчас новое поколение пришло, и оно показывает, что оно жизнеспособно. Мне стыдно перед ними. Поэтому нельзя молчать и нужно говорить".

Он призвал учителей покаяться за участие в фальсификациях и лжи, заявив, что сотрудники силовых органов, избивающие протестующих, "результат их воспитания".

РПЦ тогда заявила, что проповедь архиепископа отражает только его личное мнение. Артемий ещё несколько раз выступал против фальсификации выборов и преследования протестующих. В январе 2021 года белорусский Уполномоченный по делам религий и национальностей вынес предупреждение Белорусской православной церкви.

Ещё через полгода Синод БПЦ отстранил его от должности, как утверждалось, по состоянию здоровья. На следующий день решение было утверждено в Москве.

Сам он тогда сказал Радио Свобода, что отстранён по указанию государства. "Мы превратились в церковь периода застоя, гонений и пленений", — заявил он. Он утверждал, что его состояние здоровья нормальное, хоть и с "возрастными проблемами". Неделю назад стало известно, что он серьёзно болен, верующие призвали молиться за его здоровье, — передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

Ровно год назад, 22 апреля 2022 умер белорусский архиепископ Пинский Стефан — единственный иерарх БПЦ, выступивший против отстранения Артемия.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Обстрелы Херсона, Волчанска
Embed
Обстрелы Херсона, Волчанска

No media source currently available

0:00 0:08:23 0:00

Обстрелы Херсона, Волчанска

Атака дронов в Одесской области


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG