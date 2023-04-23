Умер критиковавший разгоны протестов белорусский архиепископ РПЦ

Епископ Русской православной церкви на покое Артемий (Кищенко) умер 22 апреля на 71 году жизни, сообщил официальный сайт церкви. В 2020 году иерарх, возглавлявший тогда Гродненскую епархию Белорусского экзархата Московской патриархии, стал единственным высокопоставленным представителем церкви, высказавшимся против жестокого подавления протестов против Александра Лукашенко.

В проповеди в августе 2020 года Артемий заявил, что в стране "совершается беззаконие". "Наши люди превратились в зверей и терзают своих же братьев", – сказал он. "Поэтому в этом послании мы говорим: "Остановитесь! Вы поступаете не по Евангелию! Вы подняли руку на Христа и вам не будет прощения! И дело ваше никогда не устоит!”

"Вот позиция верующего человека! Он непримирим со злом. Он не подстраивается под власть имущих. А делает так, как Христос велел, – сказал Артемий. — Наши священники лежат на Соловках, наши пастыри лежат на Беломорканале. Остались те, кто смог приспособиться. Несмотря на это, Церковь возрождается: и вот сейчас новое поколение пришло, и оно показывает, что оно жизнеспособно. Мне стыдно перед ними. Поэтому нельзя молчать и нужно говорить".

Он призвал учителей покаяться за участие в фальсификациях и лжи, заявив, что сотрудники силовых органов, избивающие протестующих, "результат их воспитания".

РПЦ тогда заявила, что проповедь архиепископа отражает только его личное мнение. Артемий ещё несколько раз выступал против фальсификации выборов и преследования протестующих. В январе 2021 года белорусский Уполномоченный по делам религий и национальностей вынес предупреждение Белорусской православной церкви.

Ещё через полгода Синод БПЦ отстранил его от должности, как утверждалось, по состоянию здоровья. На следующий день решение было утверждено в Москве.

Сам он тогда сказал Радио Свобода, что отстранён по указанию государства. "Мы превратились в церковь периода застоя, гонений и пленений", — заявил он. Он утверждал, что его состояние здоровья нормальное, хоть и с "возрастными проблемами". Неделю назад стало известно, что он серьёзно болен, верующие призвали молиться за его здоровье, — передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

Ровно год назад, 22 апреля 2022 умер белорусский архиепископ Пинский Стефан — единственный иерарх БПЦ, выступивший против отстранения Артемия.