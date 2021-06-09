Синод Белорусской православной церкви принял решение отстранить архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия (Кищенко). 69-летний иерарх был единственным белорусским православным епископом, который публично осудил насилие при разгоне протестов против результатов выборов в стране. Решение должно быть утверждено предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.
В августе 2020 года, в разгар подавления протестов в крупных белорусских городах, Артемий выступил с яркой проповедью на воскресной службе.
"Наши люди превратились в зверей и терзают своих же братьев", – заявил Артемий, говоря о сотрудниках белорусских правоохранительных органов. "Поэтому в этом послании мы говорим: "Остановитесь! Вы поступаете не по Евангелию! Вы подняли руку на Христа и вам не будет прощения! И дело ваше никогда не устоит!"
"Вот позиция верующего человека! Он непримирим со злом. Он не подстраивается под власть имущих. А делает так, как Христос велел, – сказал тогда Артемий. — Наши священники лежат на Соловках, наши пастыри лежат на Беломорканале. Остались те, кто смог приспособиться. Несмотря на это, Церковь возрождается: и вот сейчас новое поколение пришло, и оно показывает, что оно жизнеспособно. Мне стыдно перед ними. Поэтому нельзя молчать и нужно говорить".
Минская митрополия тогда заявила, что выступление архиепископа не имеет отношения к церкви и является выражением его частного мнения. Артемий ещё несколько раз выступал против фальсификации выборов и преследования протестующих, — отмечает Белорусская служба Радио Свобода.
- Освещающий деятельность РПЦ анонимный телеграм-канал Церквач утверждает, что отставка Артемия согласована с Александром Лукашенко.
- В январе этого года Уполномоченный по делам религий и национальностей вынес предупреждение Белорусской православной церкви. В тексте говорилось, что церковь обязана соблюдать Конституцию и закон "О свободе совести и религиозных организациях".
- Артемий родился в Минске, отучился три года в Сельскохозяйственном институте, был послушником Псково-Печорской Лавры. Учился в Ленинградской духовной семинарии. Через 8 лет поступления туда рукоположен в иерея. В 1996 году стал епископом. Защитил докторскую диссертацию по богословию в Варшаве.
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