Синод Белорусской православной церкви принял решение отстранить архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия (Кищенко). 69-летний иерарх был единственным белорусским православным епископом, который публично осудил насилие при разгоне протестов против результатов выборов в стране. Решение должно быть утверждено предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.

В августе 2020 года, в разгар подавления протестов в крупных белорусских городах, Артемий выступил с яркой проповедью на воскресной службе.

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"Наши люди превратились в зверей и терзают своих же братьев", – заявил Артемий, говоря о сотрудниках белорусских правоохранительных органов. "Поэтому в этом послании мы говорим: "Остановитесь! Вы поступаете не по Евангелию! Вы подняли руку на Христа и вам не будет прощения! И дело ваше никогда не устоит!"

"Вот позиция верующего человека! Он непримирим со злом. Он не подстраивается под власть имущих. А делает так, как Христос велел, – сказал тогда Артемий. — Наши священники лежат на Соловках, наши пастыри лежат на Беломорканале. Остались те, кто смог приспособиться. Несмотря на это, Церковь возрождается: и вот сейчас новое поколение пришло, и оно показывает, что оно жизнеспособно. Мне стыдно перед ними. Поэтому нельзя молчать и нужно говорить".

Минская митрополия тогда заявила, что выступление архиепископа не имеет отношения к церкви и является выражением его частного мнения. Артемий ещё несколько раз выступал против фальсификации выборов и преследования протестующих, — отмечает Белорусская служба Радио Свобода.