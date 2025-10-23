Британский музыкант и продюсер Дэвид Болл умер на 67 году жизни. Он был известен как участник синти-поп дуэта Soft Cell, популярного в 1980-е годы.

Представители музыканта сообщили, что он скончался во сне у себя дома в Лондоне 22 октября. Причины смерти не раскрываются, — передаёт The Guardian.

Болл и его друг Марк Алмонд основали Soft Cell в 1978 году. В 1980-е годы группа выпустила 12 песен и четыре альбома, занимавшие высшие строчки хит-парадов. Самые известные их треки: Tainted Love, это римейк песни Глории Джонс, Torch, Memorabilia.