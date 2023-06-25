Умер один из авторов Конституции России Виктор Шейнис

Умер Виктор Шейнис, политик и общественный деятель, один из основателей партии "Яблоко". О его смерти сообщил глава псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг. Виктору Шейнису было 92 года.

Шейнис - экономист и политолог. В 1958 году был исключён из аспирантуры за статью с критикой подавления советскими войсками восстания в Венгрии, работал на заводе, смог вернуться в науку только через несколько лет. В 1990 году был избран депутатом Съезда народных депутатов России, был членом Верховного совета РСФСР.

Один из авторов принятой в 1993 году Конституции России. В том же году участвовал в создании блока "Явлинский-Болдырев-Лукин", впоследствии преобразованного в партию "Яблоко", был депутатом Госдумы. До последнего времени был членом федерального политического комитета партии. Выступал с критикой Владимира Путина.

Автор ряда книг, в том числе посвящённых истории российских демократических реформ. Неоднократно был участником эфиров Радио Свобода: