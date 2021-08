Умер один из пионеров рок-н-ролла Дон Эверли

Участник дуэта The Everly Brothers Дон Эверли скончался на 85-м году жизни в Нэшвилле, сообщает местная газета The Tennessean. The Everly Brothers была одной из первых групп, внесённых в зал славы рок-н-ролла, вместе с Элвисом Пресли, Чаком Берри, Литтл Ричардом и другими пионерами рок-музыки.

Основанный в 1956 году дуэт за пять лет 15 раз попадал в десятку хит-парада в США. В чарте Billboard Hot 100 братья Эверли попадали с 35 синглами. Их песня Cathy’s Clown возглавляла чарт дважды – в 1960 и 1989 годах (во второй раз – в исполнении Рибы Макинтайр).

The Everly Brothers повлияли на творчество The Beatles и Simon & Garfunkel, группа, с 10-летним перерывом, выступала до 2014 года, когда умер младший брат Дона – Фил.

В 2004-м американский журнал Rolling Stone поместил дуэт на 33-е место в списке величайших исполнителей всех времён, выше Майкла Джексона, Мадонны и Дэвида Боуи. "Вклад братьев в музыку даже больше, чем их известность", – написал обладатель 12 премий "Грэмми" американский музыкант Пол Саймон.