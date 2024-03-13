Умер один из последних пациентов, живших в "железных лёгких"

В США в возрасте 78 лет умер Пол Александер – один из последних пациентов так называемых железных лёгких. Он провёл в аппарате более 70 лет. Несмотря на паралич, Александер выучился на юриста, работал и опубликовал книгу мемуаров.

Пол Александер в возрасте шести лет перенёс тяжёлую форму полиомиелита. Из-за осложнений мальчик был парализован: он не мог не только двигаться, но и самостоятельно дышать. Его, как и многих таких пациентов, поместили в аппарат "железные лёгкие" – цилиндр, в котором меняющееся давление заставляло его грудную клетку расширяться и сокращаться.

Вне аппарата у Александера оставалась только голова. Однако он много разговаривал, читал, научился писать и рисовать, держа ртом карандаш или кисть, или специальную указку, с помощью которой он печатал на клавиатуре компьютера. Александер дал множество интервью СМИ, чтобы своим примером приободрить людей, столкнувшихся с инвалидностью.

"Железные лёгкие" – аппарат в виде горизонтального цилиндра, внутри которого создаётся попеременно положительное и отрицательное давление. В середине ХХ века он широко использовался в США для парализованных пациентов, неспособных дышать самостоятельно, в первую очередь для жертв полиомиелита и ботулизма. Многие пациенты, перенёсшие болезнь в детстве, оставались в аппарате на всю жизнь.

Пик эпидемии полиомиелита в США пришёлся на 1940–1950-е годы. К 1959 году в "железных лёгких" жили около 1200 человек. Массовая вакцинация детей против полиомиелита, начавшаяся в 1950-х, остановила распространение инфекции. Пол Александер был одним из последних узников "железных лёгких". После его смерти осталась только одна такая пациентка — женщина, которая живёт в аппарате с 1953 года.