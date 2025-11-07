Умер отец арестованной журналистки Светланы Хустик

Отец арестованной по делу о так называемых фейках о российской армии красноярской журналистки Светланы Хустик Виктор умер 6 ноября. Об этом в своих соцсетях сообщила главный редактор ТВК Мария Бухтуева.
По ее словам, Хустик узнает об этом только 10 ноября, когда к ней в СИЗО пустят адвоката. Правозащитники уверены, что журналистку не отпустят на похороны отца.
30 сентября в суде на заседании по избранию меры пресечения Хустик настаивалана том, что не собирается покидать страну, в том числе из-за болезни отца. Защита предоставила суду документы о том, что она ухаживает за отцом. Несмотря на это, суд арестовал Хустик на два месяца.
Дело против неё квалифицируется по статье о недостоверных сведениях об армии, опубликованных "из корыстных побуждений и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды". Наказание по такой статье может составить до 10 лет.
По версии следствия, в мае 2023 года Светлана Хустик написала для издания, объявленного "иностранным агентом", материал с "заведомо ложной информацией" о действиях российских военных во время войны в Украине. Следствие заявило, что Хустик сотрудничала с Радио Свобода, в частности, с проектом Сибирь.Реалии.
Фейками об армии российские следственные органы и суды могут посчитать любые высказывания о войне в Украине, противоречащие официальной позиции Министерства обороны.
- Комитет по защите журналистов 1 октября призвал власти России прекратить уголовное преследование Хустик. Правозащитники призвали и всех лишённых свободы в России журналистов, в том числе находящуюся в колонии Нику Новак, которая сотрудничала с проектом Сибирь.Реалии.
- Новак приговорили к 4 годам колонии по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией, которую правозащитники считают репрессивной.