Комитет по защите журналистов призвал освободить Светлану Хустик

Комитет по защите журналистов 1 октября призвал власти России прекратить уголовное преследование арестованной в Красноярске журналистки Светланы Хустик и немедленно освободить её из-под стражи.

Хустик, которая ранее сотрудничала с рядом СМИ, в том числе с Радио Свобода, были предъявлены обвинения в распространении так называемых фейков о российской армии.

"Уголовное дело против Светланы Хустик - ещё одно свидетельство того, что российские власти без всякого стыда бросают журналистов в тюрьмы за их работу", - заявила координатор программ Комитета по защите журналистов в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид. Она призвала освободить Хустик и всех лишённых свободы в России журналистов, в том числе находящуюся в колонии Нику Новак, которая сотрудничала с проектом Сибирь.Реалии.

По версии следствия, в мае 2023 года Светлана Хустик написала для издания, объявленного "иностранным агентом", материал с "заведомо ложной информацией" о действиях российских военных во время войны в Украине. Следствие заявило, что Хустик сотрудничала с Радио Свобода, в частности, с проектом Сибирь.Реалии.

Как подтвердила в ходе судебного заседания Хустик, она сотрудничала с Радио Свобода до 2023 года, то есть до того момента, как медиаорганизация была признана российскими властями нежелательной. Материалы Светланы Хустик публиковали "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Такие дела", "Сноб" и другие издания.

Красноярский суд арестовал Светлану Хустик на 2 месяца. Дело против нее квалифицируется по статье о недостоверных сведениях об армии, опубликованных "из корыстных побуждений и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды". Наказание по такой статье может составить до 10 лет. Фейками об армии российские следственные органы и суды могут посчитать любые высказывания о войне в Украине, противоречащие официальной позиции Министерства обороны.

Комитет по защите журналистов - независимая неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке.