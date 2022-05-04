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Умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич

Умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Об этом сообщила Белорусская служба Радио Свобода. 87-летний политик в конце апреля был госпитализирован в реанимацию после перенесённой коронавирусной инфекции.

Шушкевич - по специальности учёный-физик - в 1991 году был избран председателем Верховного совета Белорусской ССР (в день его избрания её переименовали в Республику Беларусь).

В отсутствие в Беларуси поста президента эта должность была высшей в республике. В декабре 1991 года именно он от имени Беларуси подписал с лидерами России и Украины Беловежские соглашения о роспуске СССР и создании Содружества независимых государств.

На президентских выборах 1994 года потерпел поражение. Был в оппозиции режиму Александра Лукашенко, однако активно в политической жизни в последние годы не участвовал.

Шушкевич неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.

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