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Умер поэт и сценарист Александр Тимофеевский

Поэт и сценарист Александр Тимофеевский-старший умер в Москве на 89 году жизни, сообщил в фейсбуке литературовед Олег Лекманов. Широкой публике умерший был известен как автор текста песни крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже…" из мультфильма 1971 года "Чебурашка".

Тимофеевский — популярный автор детских стихов, сценарист известных советских мультфильмов, в том числе: "Малахитовой шкатулки", "Бибигона", "По щучьему велению". Он писал и взрослые стихи, публиковался с конца 50-х годов, однако первый сборник вышел только после развала СССР. Он же был одним из авторов легендарного самиздатского альманаха "Синтаксис", составленного Александром Гинбургом в 1959-м году.

В марте 2014 года Тимофеевский был одним из подписантов обращения деятелей науки и культуры в связи с несогласием с политикой российской власти на Украине и в Крыму. Его сын — Александр Тимофеевский-младший был известным журналистом, которого называли одним из создателей постсоветского языка российской журналистики.

Тимофеевский был гостем эфиров Радио Свобода. О времени и месте его похорон пока не сообщалось.

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