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Умер поэт, переводчик "Слова о полку Игореве" Игорь Шкляревский

В Москве 8 сентября в возрасте 83 лет умер поэт Игорь Шкляревский. Как сообщает "Новая газета", причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Шкляревский - уроженец Беларуси. Печататься начал в 1960-е годы. Его первый сборник стихов "Я иду!" столкнулся с противодействием цензуры - издание сборника было остановлено, набор рассыпан, поскольку книга была объявлена "идейно порочной" (впоследствии сборник вышел с купюрами).

Шкляревский - продолжатель классической традиции в русской поэзии. Лауреат нескольких литературных премий. Государственную премию СССР, полученную в 1987 году, потратил на борьбу с последствиями Чернобыльской атомной катастрофы - высаживая в Беларуси леса.

Известен его перевод памятника древнерусской литературы "Слово о полку Игореве", высоко оценённый академиком Дмитрием Лихачёвым.

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