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Умер последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин

Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин умер в Москве на 85 году жизни. Он руководил спецслужбой меньше полугода, попытавшись реформировать её в либеральном ключе. Из-под контроля комитета были выведены многие подразделения и управления, в том числе разведка, спецсвязь и охрана государственных лиц. Однако он не был полностью распущен, как предлагали сторонники более радикальных реформ.

Бакатин — внук репрессированного, по образованию инженер-строитель, больше 10 лет работал в строительной отрасли Кемеровской области, после чего ушёл на партийную работу. Был секретарём Кемеровского обкома КПСС, инспектором ЦК, первым секретарём Кировского обкома, потом — первым секретарём в Кемерове.

Был членом ЦК Компартии. В 1988 году возглавил министерство внутренних дел, не имея никакого опыта в этой сфере. МВД планировалось радикально реформировать. При нём началась децентрализация ведомства, отменён институт платных осведомителей, а на вооружение милиции были приняты резиновые дубинки. Впервые в истории СССР подследственных в СИЗО стали кормить горячей пищей.

Был отправлен в отставку, включён в состав Совета безопасности. Выдвигал свою кандидатуру на пост президента РСФСР, занял последнее место, набрав меньше 3,5 процента голосов. После попытки госпереворота в 1991 году назначен руководить КГБ. В указе о назначении руководитель страны Михаил Горбачёв обязал его подготовить предложения о реформе ведомства.

Только полный идиот может сказать, что я развалил КГБ. КГБ — он сам кого хочешь развалит

По поручению Бакатина из КГБ была выделена Служба внешней разведки, войска спецназначения, погранвойска и управление охраны. Ведомство попытались, освободить, по словам председателя, "от идеологии чекизма", и перенаправить работу на борьбу с организованной преступностью и финансовыми преступлениями.

"Тогда, в переходный период, сохраняясь в едином кулаке, КГБ был опасен для процесса демократизации страны, и его нужно было как-то расчленить, в этом был смысл", — объяснял реформы Бакатина Радио Свобода бывший генерал ведомства Олег Калугин. В качестве символического жеста глава КГБ передал США схему подслушивания нового здания американского посольства в Москве, что вызвало резкую критику со стороны других спецслужбистов.

Несмотря на реформы, КГБ не был полностью расформирован с увольнением всех сотрудников. Диссидент Сергей Григорьянц в эфире РС рассказывал, что Бакатин жаловался, что спецслужбисты никогда не подпускали его ни к каким материалам и он не знал, что делается на Лубянке. "Только полный идиот может сказать, что я развалил КГБ, — говорил Бакатин 2008 году в интервью журналу "Русская жизнь". — КГБ — он сам кого хочешь развалит.

После распада СССР Вадим Бакатин работал в фонде "Реформа" академика Шаталина, занимался лоббизмом, был сотрудником крупнейшего инвестиционного фонда Baring Vostok. Был гостем эфиров Радио Свобода.

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