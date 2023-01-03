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Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Хасбулатов

Руслан Хасбулатов

В Подмосковье 3 января умер советский политический деятель, последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Ему было 80 лет.

Правозащитник Александр Черкасов написал в фейсбуке, что политика похоронят в Чечне, в родовом селе Толстой-Юрт 4 января.

Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1965 году закончил юридический факультет МГУ. Преподалава в университете имени Плеханова. В 1980 году защитил диссертацию на степень доктора экономических наук.

В начале 1990 года Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР. В октябре 1991 года он стал 11-м и последним по счёту председателем Верховного совета РСФСР.

Хасбулатов был одной из ключевых фигур, выступивших против путча в августе 1991 года. Тогда политик написал воззвание "К гражданам России", в котором осудил ГКЧП.

В 1993 году Хасбулатов вместе с Александром Руцким стал активным противником тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Противостояние привело к конституционному кризису, который вылился в вооружённые столкновения в Москве.

С 1994 года Хасбулатов возглавлял кафедру мировой экономики в университете имени Плеханова.

В 2003 году Хасбулатов заявлял о намерении баллотироваться в на выборах главы Чечни, но в итоге участия не принял. В 2021 году он поддержал переизбрание на новый срок чеченского лидера Рамзана Кадырова.

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