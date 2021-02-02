"Его наследие – Путин?". Соцсети к юбилею Бориса Ельцина

1 февраля Россия отмечала 90-летний юбилей своего первого президента.

Татьяна Юмашева:

Сегодня папе исполнилось бы 90 лет! Как он не цеплялся за власть, так он не цеплялся и за удобную, спокойную жизнь. Всегда на острие, на пике своих возможностей. Может быть, время было такое, а может быть, иначе он просто не мог – неинтересно, не будет сопротивления, не будет результата. Ельцин жил не для себя, не для своей семьи, он реально вкалывал всю жизнь и горел только одним - что-то ещё полезное сделать для людей, для страны.

Папа был большой, сильный, целеустремлённый, жёсткий, с какой-то безумной энергетикой, но при этом добрый и ранимый. Со всеми своими достоинствами и недостатками очень живой и человечный. Он умел разговаривать с людьми, слышать их, их чаяния и боли. Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. Он не окружал себя льстивыми и удобными, он слышал разные мнения. Он тяжело, но адекватно воспринимал критику. Он сам поддерживал свободу прессы и запрещал другим давить на неё.

И я уверена, что наступит время, когда про Ельцина и его время будут говорить правду.

Кирилл Шулика:

Он выигрывал честные выборы и дал стране надежду. Во многом страна не оценила ни то, ни другое. Можно сказать, что он опередил свое время, потому что сейчас поколения 18-35 лет выходят за политическую конкуренцию и за надежду на будущее. Но, с другой стороны, не опереди он время, не было бы даже той России, которая есть. Не факт, что Россия вообще была бы. Уже многие забыли, а многие не не видели даже те процессы распада СССР, где именно политическая мудрость Ельцина позволила избежать кровопролитных конфликтов. Не всех, но многих, в том числе и тех, к которым его толкали так называемые патриоты.

Но по сути ведь ни разу не проиграл, а у того же Путина не было кризисов уровня 1991 и 1993 годов и выборов, как в 1996, но при этом ни разу не поступился своими принципами. Представляете, Ельцина можно было критиковать по телевизору, партия власти могла проигрывать выборы в Думу, а об итогах президентских выборов никто не знал даже за пару дней до их окончания. Представляете, ведь так реально было!

Вряд ли кто-то удивится, что в сети хватает самых чёрных слов в адрес Ельцина.

Эдуард Пройдаков:

Сегодня в день 90-летия Ельцина раздаются голоса его прославляющие. Да будет вам! Ельцин предатель и преступник и должен быть посмертно признан таковым.

Елена Бабич:

Ельцин - это трагедия моей страны, чёрные страницы ее истории. Его тяжёлая душа и сегодня не оставляет Россию. В 90 - летие Чудовища тьма беснуется в надежде разорвать теперь уже Россию на клочки, как он Советский Союз.

Павел Пряников:

До сих пор не исследован этот психопатологический случай – ментальное заражение ельцинизмом огромных масс советских людей.

Влад Шурыгин:

...90 лет чудовищу, ставшему тараном в машине сокрушения Советского Союза. И этот таран его сокрушил! Но самое чудовищное то, что он не артефакт из петровской кунсткамеры, не демон из ада. Нет! Это наше родное! Это «темная сторона» нашего архетипа, символ всего самого мерзкого и отвратительного, что есть в русском народе. Двуличный, циничный, подлый партийный халдей. Властолюбивый до судорог, безграмотный и мстительный. Запойный алкоголик.

Но Ельцин — это и предупреждение. И наши очень умные враги, те, кто ненавидят Россию, и очень хорошо её изучили, давно научились выявлять, выращивать и вытаскивать наверх этих чудовищ. Этих политических «кайдзю» из «Тихоокеанского рубежа" - точнее либерального "разлома"!

И, вспоминая сегодня этого, зарытого со всеми государственными почестями, «кадзю», мы должны задать себе главные вопросы:

— Почему это чудовище оказалось на политической вершине страны? Что в ее устройстве было такого ущербного? Почему ее иммунитет перед ним оказался бессилен?

— Как сделать так, чтобы очередное такое «кайдзю» не вылезло из либерального разлома, а все вылезшие были аннигилированы?

Ельцин — это урок всем нам. Урок того, что может быть со всеми нами, если мы снова дадим себя обмануть, если забудем главную истину — Россия всё! Остальное — ничто! Будет жива Россия, и мы выживем. А без России нас не будет…

Борис Бим-Бад:

Лично для меня Ельцин – типичный большевик, то есть грабитель масс, под камуфляжем реформ узурпирующий природные ресурсы страны, равно как и последние крохи народных накоплений, и делящий эти богатства между такими же, как он, представителями бывшей номенклатуры, ставшими легальными хозяевами жизни, обладателями колоссальных состояний.

Помню годы разрухи, всеобщего упадка, редких столовых для голодающих. Помню отчаяние стариков, деньги которых, отложенные на похороны, погибли вместе с любыми другими вкладами в Сбербанк. Помню стихийные «барахолки», когда люди продавали свою домашние вещи.

Каковы верхи, таковы и низы. Рэкетиры, бандиты, вымогатели отнимали бизнесы у начинающих предпринимателей. Кооператоры были постепенно ограблены почти поголовно.

В Чечне была развязана гражданская война со всеми её ужасами, кровью и смрадом.

Ясно, что массы начали жаждать «сильной руки», и она неизбежно явилась, упорядочивая «по понятиям» иерархию вооруженных групп и уничтожая всех не подчинившихся.

Екатерина Винокурова:

Но самое ужасное, что совершила власть в 90-е - это лишила людей мечты и крыльев. Тех крыльев, на которых взлетали восточные немцы на рушащуюся стену(у них тоже все так и осталось сложно, но это их судьба, не наша). Надежды на разрушение уродливого и несправедливого мира СССР в пользу мира мечты, где каждый станет тем, кем захочет. Не стали. Стали только те, кому было так положено, ну то есть такие осколки той же советской номенклатуры. И как раз к концу 90-х в воздухе было четкое чувство полной безнадеги.

Игорь Молотов:

Ельцинизм - есть предельное выражение политического уродства.

Всегда поддерживал ГКЧП. Живых, мертвых, будущих.

Чингиз Абдуллаев:

Сегодня оценивая его персону говорят про плюсы и минусы. На мой взгляд, минусов гораздо больше. Про личные качества даже не хочу вспоминать. Его запои стали легендами. Как он умудрялся нарушать все протоколы, напиваясь до потери сознания на официальных встречах. Как дирижировал выходом войск из Германии. Фронтовики его презирали. Мой отец просто выключил телевизор, чтобы не смотреть эту мерзость. Как советские войска входили в Берлин ￼￼в сорок пятом, и как выходили. Это был даже не позор, а позорище! Ельцин создал режим, при котором кучка ловких дельцов, овладела богатствами огромной державы. При этом, не осталась в стороне и его собственная семья. А проходимец Борис Березовский стал едва ли не самым важным политическим деятелем, фактически узаконив торговлю заложниками и трупами погибших. При Ельцине была опрокинута собственная история России, при которой герои становились антигероями, а многие исторические факты просто искажались. Его лозунг «Берите столько суверенитета, сколько сможете» едва не привёл к распаду России. Как и две трагические и оглушительно-позорные чеченские войны. Его самодурство привело к экономическому коллапсу, когда он начал менять премьеров, умудрившись за короткий срок поменять пять руководителей правительств. Но самое печальное, что сегодня, вокруг центра Ельцина , концентрируются откровенные враги, коллаборационисты и недоброжелатели России всех мастей. Символично и показательно. «Мертвые сразу не имут» гласит древнерусская поговорка. Но , в данном случае , весь срам ложится на этого политического деятеля. И я убеждён, что отношение к этой фигуре будет меняться в ещё худшую сторону.

Яна Янина:

Не знаю, за какие грехи нашей стране выпало наказание в виде Ельцина, но знаю точно, что человек этот преступник и предатель своей страны. Всё плохое, что происходило с моей страной при моей жизни - связано с ним. Я никогда не забуду этих его пьяных угаров, позора, когда лидер державы не мог внятно говорить, зато мог танцевать. Время куриных американских окорочков, разбазаривания госсобственности, разворовывания и закрытия крупнейших предприятий и большей части производства.Тотальное обнищание людей... Задержки зарплат на месяцы... Или выдача её утюгами или плошками... Стоящие на улице торгующие своими орденами и формами ветераны, вчера еще научные работники, работающие грузчиками или челноками(которых вырезали, как собак, когда ехали за товаром). Первая чеченская, когда на оплату террористам везли мешками деньги в Грозный, а своих же молодых ребят, боявшихся наступать на профессиональных головорезов, расстреливали, чтобы не было пути назад... Прихватизация... время, когда каждый день я шла из школы мимо толп цыган, что стояли на улице с табличками "куплю золото и ваучеры" и каждый раз обманывали тех наивных, что им что-то решили продать и начинались эти крики, слезы и потасовки, но на следующий день они снова были как на посту на своём хлебом месте... "утечка мозгов" - абсолютное убйство науки... Учёные, которых выкинули на помойку, которым приходилось уезжать со своими разработками, которые здесь стали никому не нужны, военные, которых бросили за границей, полное разорение и продажа страны подешевке.. Время разгула преступности, разврата, наркомании, саун с проститутками, подделок, голода, рэкетеров, опг... Время, когда американцы расхаживали здесь как хозяева, со своими жевачками...

Подтасовка результатов выборов.. Разрушение страны, несмотря на мнение её граждан..

Злобный, мстительный, неумный мужик... который на время сделал великую Россию страной позора...обесценив все её достижения...

Олег Бондаренко:

Для меня этот человек занимает заслуженное место в череде гнид и предателей, которые заслуживают одного - полного и скорейшего забвения.

Разве что в "музее 90-х", который рано или поздно появится в Москве, должен быть немалый раздел, посвящённый ЕБН как главарю шайки, разваливавшей и расхищающей нашу страну с 1991 года.

В этом смысле особенно печально то внимание, которое уделяет Владимир Путин этой фигуре, и та откровенная забота со стороны государства в отношении семьи ЕБН, выраженная в многомиллиардных тратах на Ельцин-центр и его филиалы по стране.

С другой стороны, чему удивляться, ведь путинизм есть упорядоченный ельцинизм, а ВВП - человек благодарный...

Но многие защитники Ельцина и сами предпочитают идти от его ошибок.

Андрей Стругацкий:

Находясь на своём посту, Борис Николаевич совершил, безусловно, множество ошибок и сногсшибательных "загогулин". И да, жилось при нём не слишком богато, хотя по большей части он здесь не при делах - тут прежние коммунистические начальнички хорошо постарались, доведя страну до ручки и оставив нам весьма неприятное наследство...

Однако все эти неурядицы с лихвой перевешивает один неоспоримый и неубиенный факт: при Ельцине в России была свобода. Свобода такого уровня, какого никогда не было за всю тысячелетнюю историю страны.

А свобода, по моему скромному убеждению - значительно важнее, чем условная колбаса. Впрочем, свободный доступ к колбасе при Борисе Николаевиче был обеспечен тоже.

И пусть эти самые свобода, демократия и рыночная экономика были тогда вполне себе кривые и косые, но они всё же реально существовали, и с этим не поспоришь.

А кроме того, что для меня также весьма немаловажно, во время президентства Ельцина наше обожаемое государство практически никуда не лезло своим свиным рылом, его вообще было почти не видно! И это, безусловно, тоже положительный факт. Поскольку, как показывает опыт, чем больше государства (в абсолютно любой сфере человеческой деятельности) - тем больше неэффективности, глупости и коррупции.

И вот благодаря этим своим действиям Борис Николаевич заслужил, разумеется, стойкую ненависть благодарных потомков.

Что ж, у нас почему-то принято любить самых жутких упырей, а реформаторов - ненавидеть. Так что удивления сей факт не вызывает, только сожаление...

Илья Бер:

Когда он был хорош, он был очень хорош. Когда плох, очень плох. Когда совершал ошибки, они были огромного размера, когда закладывал основы демократии, которые сам же потом во-многом и загубил (см. выше про ошибки), это было масштабно и всерьёз. Когда за него было стыдно, было очень стыдно.

У меня чрезвычайно сложное внутреннее отношение к этой фигуре. Но в самой глубине в его основе есть что-то тёплое, человеческое. Мне кажется, что в глубине души, в отличие от человека, которого он привёл к власти, Ельцин не был гнилым. Может быть, ошибаюсь. Но так кажется.

Тина Канделаки:

Сегодня, когда Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет, мой товарищ спросил меня:

«Назови 5 слов-ассоциаций с именем Борис Ельцин. Не задумываясь ни на секунду».

И я, не задумываясь ни на секунду, ответила:

«Свобода, демократия, танцы, водка, отставка».

Борис Николаевич был человеком очень русского менталитета, который так или иначе присущ всем носителям этого языка. Судьбой ему было уготовано взять новорожденную страну и нести столько, сколько хватит сил. Спотыкаясь, падая, но стараясь не выронить ее из своих сильных рук.

Вот сколько у него было сил, столько он ее и нес. И за одно только это ему многое (да, не все) можно простить. И за одно только это его стоит, конечно, поблагодарить.

Андрей Зубов:

Как историк и как политик я могу строго судить Бориса Николаевича за его ошибки, принесшие немало вреда народу России. Главная из них - отказ от системной декоммунизации осенью 1991 г. Но он и сам судил себя за них, когда, уйдя на покой накануне нового 2000 года, стал диктовать воспоминания и размышлять о пережитом.

Близким людям он в последние годы жизни откровенно говорил, что не может простить себе двух вещей - Чеченскую войну и согласие на назначение "преемником" себе В.В.Путина. Не может простить и мучается сознанием собственной неискупной вины. Так может страдать только по-настоящему цельный и нравственный человек, только настоящий государственный муж, для которого благо других, благо народа, которым Бог дал ему управлять, выше его личного материального и душевного комфорта.

Михаил Виноградов:

На мой взгляд, есть три периода в его деятельности на посту президента.

1) Июнь 1990 - Декабрь 1992. Спонтанный, переполненный энергией, ощущением борьбы - тот самый Ельцин, про которого сегодня будут писать комплиментарные отзывы.

2) Январь - Октябрь 1993. Переходный. Целеполагание уже размыто, но драйв остается - наличие депутатов тонизирует и удержание/укрепление власти становится ключевой целью. Экономические реформы (как бы их ни оценивать) уходят на второй план.

3) После октября 1993. Руки оказываются развязаны, а внятное целеполагание не появляются. Отсюда - шарахания в экономике, внутренней и внешней политике, кадровом фаворитизме, чеченских войнах. В 1994-1999 даже сторонникам Ельцина будет нелегко вспомнить действия, которыми можно прямо гордиться. Зато происходит эволюция других персон (например, Черномырдина), ощутившими ответственность за происходящее и сделавшими много для удержания ситуации.

Смягчения послевкусия от третьего периода наступает только фактом отставки и отсутствием впоследствии особых аллергенных (да и вообще особых действий) - на фоне мягкого позиционирования в качестве ушедшего на покой лидера, не ставшего вопреки всем ожиданиям цепляться за власть до последнего.

Владимир Гельман:

На самом деле, если Ельцин и заслуживает добрых слов, то не столько за то, что он сделал, сколько за то, чего он не сделал. Во-первых, он не сопротивлялся распаду СССР, благодаря чему этот распад для России оказался в основном бескровным. Во-вторых, в марте 1996 года он не поддался на уговоры Коржакова и Ко об отмене президентских выборов (что могло повлечь за собой необратимые тяжкие последствия). Ну и в-третьих, он не стал целяться за президентский пост до последнего вздоха, а покинул его сам. По сегодняшним меркам - не так уж и мало...

Илья Жегулёв:

Когда Ельцин пришел к власти мне было 12 лет. Когда ушел - мне было 20. Уже только за это ему можно сказать большое спасибо.

Ельцин правил восемь лет, отдал власть и больше к ней не притрагивался. И лично для меня это были самые веселые и свободные годы, хоть и голодные, потому что нефть стоила далеко не таких денег, как даже сейчас.

Ельцин не боялся давать власть людям, кого он не знал лично, с которым не учился в институте и давал им власть не для защиты себя, а для перемен в стране, пусть эти перемены и сказались бы на его рейтинге далеко не в лучшую сторону. Он этого тоже не боялся. Он не боялся своего народа.

Альфред Кох:

Ельцин 31 декабря 1999 года ушел в отставку. В тот момент ему было полных 68 лет. То есть столько, же, сколько сейчас Путину.

Мне кажется вот эта вопиющая разница в поведении и внешнем облике двух ровесников много говорит и о Ельцине и о Путине.

И дает много пищи для размышлений как поклонникам Бориса Николаевича, так и его критикам.

Алексей Макаркин:

В его президентство была одна особенность, на которую нечасто обращают внимание. При нем противник – даже самый жесткий – не воспринимался как смертельный враг. Борис Николаевич никогда не руководствовался микстом из взглядов Карла Шмитта и позднего Горького («если враг не сдается, его уничтожают»). Руцкой мог вернуться в политику и стать губернатором. Хасбулатов – руководить кафедрой в университете и пытаться играть общественную роль в Чечне. Сын Варенникова получил по указу Ельцина генеральское звание. Главный сторонник ГКЧП в МИДе, Квицинский, отправился послом в Норвегию.

Ельцин ценил верность – как и любой человек – но не был склонен карать тех, кого мог считать отступниками. Он мог быть обижен на членов своей московской команды, отрекшихся от него после октябрьского пленума, но бывший секретарь МГК Карабасов в его президентство занял пост ректора МИСиС, а другой бывший секретарь, Низовцева, стала влиятельным банковским GR-менеджером.

В этом смысле, кстати, Ельцин был не так уж далек от очень непохожего на него Горбачева, который не добил его самого – и даже пытался адаптировать – и министерской (хотя и не самостоятельной) должностью, и председательством в парламентском комитете. И в то же время очень далек от решения Верховного совета, который после своего роспуска ввел в Уголовный кодекс смертную казнь за противодействие «конституционным органам власти». Статья эта так никогда и не действовала, но намерение было вполне очевидным. Зато когда в конце августа 91-го на многих московских загородных дачах ждали арестов по спискам за «пособничество ГКЧП», то так и не дождались. Хотя как всегда находились желающие составлять списки, но Ельцин был выше этого - не только как государственный деятель, желавший строить государство не по сталинским меркам, но и как человек.

Андрей Мальгин:

Он победил зловонную советскую гидру. Но не добил: чекисты под командованием "преемника" проросли уродливыми сорняками на свежевспаханном поле российской демократии, и теперь о демократии нам остались только воспоминания.

Виталий Манский:

Именно Борис Ельцин, стал человеком принявшим окончательное решение о назначении «преемника». И боюсь, что именно это его решение, станет «запотевшим забралом», не позволившим истории увидеть мощнейший вклад Ельцина в «Россию Будущего», до которой он не дожил сам, и теперь можем не дожить и мы.

Фёдор Крашенинников:

Грустно это говорить, но наследие Ельцина в итоге описывается одним словом: Путин.

Глеб Черкасов:

Те, кто порицает сегодня Бориса Ельцина, как правило должны быть благодарны ему за его преемника.

Те, кто Борису Ельцину все еще друзья, скорее всего от преемника не в восторге.

Довольно много тех, кто считает происходящее довольно линейным процессом, особенно до третьего путинского срока.

Чертовски интересно б было почитать учебники истории лет через 40.

Анатолий Головков:

Могла ли та страна, — будь президентом не Ельцин, — миновать «братков» в девяностых, обнищания человеческого, войн в Чечне, дефолта? Вряд ли. Потому что эта страна — Россия, и так ей было предначертано.

Но мне-то лично вспоминается почему-то не весь этот бардак. А то, что нашелся уральский мужик, который все же сдвинул с места эту глыбу.

И 31 декабря 1999 года. Когда Ельцин сказал по телевизору: «Я хочу попросить у вас прощения!»

И через несколько лет ушел навсегда.

Ему было 76. Чуть больше, чем моим ровесникам сегодня.

Не будем поминать лиха.

Запомним лучшими его и себя, и ту молодую свободу.