Умер режиссёр фильма "Асса" Сергей Соловьёв

В Москве умер режиссёр Сергей Соловьев, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник. Ему было 77 лет. В январе прошлого года Соловьев пережил инсульт. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Соловьев окончил режиссерский факультет ВГИКа, на его счету два десятка фильмов, в том числе трилогия "Сто дней после детства" (1975), "Спасатель" (1980), "Наследница по прямой" (1982), трилогия "Асса" (1987), "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989), "Дом под звездным небом" (1991) и другие фильмы.

В 80-х режиссер входил в жюри Венецианского кинофестиваля. С 1985 года преподавал во ВГИКе.