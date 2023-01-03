Умер советский диссидент, филолог Виктор Файнберг

На 91-м году жизни умер советский диссидент, участник демонстрации на Красной площади в августе 1968 года против оккупации Чехословакии, филолог Виктор Файнберг. Об этом 2 января сообщили его дети.

Виктор Файнберг родился в Харькове. Изучал филологию в Ленинградском университете. Зимой 1968 года присоединился к советскому движению диссидентов.

25 августа 1968 года вместе с единомышленниками – Константином Бабицким, Татьяной Баевой, Ларисой Богораз, Натальей Горбаневской, Вадимом Делоне, Владимиром Дремлюгой и Павлом Литвиновым – он вышел на демонстрацию против оккупации Чехословакии на Красную площадь. Акция продолжалась около пяти минут, после чего демонстрантов задержали дежурившие на Красной площади сотрудники КГБ.

Файнбергу во время задержания выбили передние зубы, после чего посадили в автомобиль и увезли на допрос. Ему предъявили обвинение по статье "Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй". Позже центр судебной экспертизы признал филолога невменяемым. Больше четырех лет Файнберг провёл в психиатрической больнице, где был подвергнут принудительному лечению.

В больнице Файнберг вместе со своим другом Борисом Петровым дважды голодали в знак протеста, их поддержал и физик, правозащитник Андрей Сахаров. Информация о голодовке попала в зарубежные СМИ, после чего руководству больницы пришлось отменить инъекции и смягчить условия содержания.

В 1974 году, будучи на свободе, Файнберг эмигрировал из СССР. С 1978 года проживал в Париже. В июне 2018 года Павел Литвинов, Виктор Файнберг и Татьяна Баева (участники демонстрации на Красной площади) были награждены премией министра иностранных дел Чехии Gratias Agit за распространение доброго имени Чешской Республики за границей.