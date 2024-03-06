Умер театральный режиссёр Римас Туминас

В Италии на 73-м году жизни умер известный театральный режиссёр Римас Туминас. Об этом сообщила пресс-служба московского Театра имени Евгения Вахтангова, художественным руководителем которого Туминас пробыл 15 лет. Он ушёл со своего поста в мае 2022 года после того, как осудил военное вторжение России в Украину.

Туминас родился в 1952 году в Вильнюсе, учился в Литовской Консерватории, а затем в ГИТИСе. В советскую эпоху он работал параллельно в театрах Литовской ССР и РСФСР. В 1990 году основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса. С 1994 по 1999 был главным режиссёром Национального драматического театра Литвы.

В 2007 году Туминас принял предложение тогдашнего министра культуры России возглавить театр имени Вахтангова в Москве.

Режиссёр был известен постановками русской и европейской театральной классики. Его спектакли отмечены множеством наград, включая российскую "Золотую маску" (четырежды), "Хрустальную Турандот" (трижды), Государственную премию Российской Федерации. Туминас — лауреат Национальной премии Литвы по культуре и искусству, кавалер Командорского креста ордена Великого князя Литовского Гядиминаса, ордена заслуг перед Республикой Польша, и других.

В 2022 году, после начала войны в Украине, Туминас покинул посты худрука как театра Вахтангова, так и вильнюсского Малого театра. Он ссылался на состояние здоровья. Ряд российских СМИ сообщал, что настоящей причиной мог быть телефонный разговор Туминаса с пранкерами Вованом и Лексусом, попавший в интернет. Пранкеры позвонили Туминасу от лица якобы министра культуры Украины, и режиссёр в разговоре с ними высказался с осуждением российской агрессии.

Вскоре после увольнения Туминаса глава правительства России Михаил Мишустин своим распоряжением лишил режиссёра присуждённой ему за спектакль "Царь Эдип" премии правительства России в области культуры за 2021 год. О причинах этого решения не сообщалось. Позже в 2022 году театр Вахтангова отменил ряд спектаклей в постановке Туминаса как на своей сцене, так и на гастролях. В то же время министр культуры Литвы Симонас Кайрис требовал увольнения режиссёра из Вильнюсского Малого театра из-за того, что Туминас работал и в России.

В последние 10 лет жизни Туминас боролся с раком лёгких.