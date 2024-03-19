Умер журналист Василий Уткин

Российский журналист и спортивный комментатор Василий Уткин умер в Москве на 53 году жизни, подтвердили Радио Свобода его друзья.

Как сообщает "База", он умер в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова, куда был доставлен скорой помощью.

Уткин — один из создателей российского спортивного телевидения. Он работал на каналах НТВ и НТВ+, вёл программы и телекомментарии на телеканале "Дождь", радиостанции "Эхо Москвы", сотрудничал с другими российскими и украинскими каналами.

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