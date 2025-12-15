Умерла переводчица, ветеран Радио Свобода Илана Махлис

В Мюнхене скончалась переводчица, бывшая сотрудница Радио Свобода Илана Махлис. Ей было 79 лет.

Илана Михайловна родилась в Москве в 1946 году в семье выдающегося тенора, кантора Михаила Александровича. Она закончила Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Вышла замуж за филолога Леонида Махлиса и в 1971 году репатриировалась с ним в Израиль. В 1973 году они оба были приглашены на Радио Свобода.

Илана работала в отделе новостей до 1995 года. Затем была переводчицей и переводчицей-синхронисткой в Европейском центре исследований в области безопасности имени Джорджа К. Маршалла в Гармиш-Партенкирхене в Баварии.