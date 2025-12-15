Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Умерла переводчица, ветеран Радио Свобода Илана Махлис

Илана Махлис
Илана Махлис
Слушать
54 сек.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

В Мюнхене скончалась переводчица, бывшая сотрудница Радио Свобода Илана Махлис. Ей было 79 лет.

Илана Михайловна родилась в Москве в 1946 году в семье выдающегося тенора, кантора Михаила Александровича. Она закончила Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Вышла замуж за филолога Леонида Махлиса и в 1971 году репатриировалась с ним в Израиль. В 1973 году они оба были приглашены на Радио Свобода.

Илана работала в отделе новостей до 1995 года. Затем была переводчицей и переводчицей-синхронисткой в Европейском центре исследований в области безопасности имени Джорджа К. Маршалла в Гармиш-Партенкирхене в Баварии.

Зеленский на передовой
Embed
Зеленский на передовой

No media source currently available

0:00 0:23:41 0:00

Зеленский на передовой

Дроны в Твери

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG