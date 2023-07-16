Умерла певица и актриса Джейн Биркин, ей было 76 лет

Англо-французская певица и актриса Джейн Биркин умерла в Париже в возрасте 76 лет. Об этом сообщают Le Parisien и BFMTV.

По данным СМИ, Биркин нашли мёртвой в её доме.

В конце мая она по состоянию здоровья отменила все свои концерты, но планировала вернуться на сцену.

Джейн Биркин родилась в Лондоне 14 декабря 1946 года. Дебютировала в кино в 1965 году в неуказанной роли в фильме "Сноровка... и как её приобрести".

В 1966 году Биркин сыграла в фильмах "Фотоувеличение" Микеланджело Антониони и "Калейдоскоп" Джека Смайта. А в 1969 году она сыграла главную женскую роль в фильме "Слоган" режиссёра Пьера Гримблы. Главную мужскую роль в ленте сыграл Серж Генсбур, который стал партнёром Биркин.

В 1969 году Биркин переехала во Францию и записала там с Генсбуром ставшую известной песню "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет" (Je t'aime... moi non plus). Хит был осужден Ватиканом и запрещен на ВВС, но долго держался на вершине чартов.

В 1976 году Генсбур снял одноимённый фильм с Биркин в главной роли. За роль актрису номинировали на французскую премию "Сезар".

В 1980 году Биркин и Генсбур расстались. Дочь пары Шарлотта Генсбур стала известной актрисой и певицей.

За свою творческую карьеру Биркин снялась в более чем в 70 фильмах и записала более 10 музыкальных альбомов.

В 2013 году Биркин записала обращение в поддержку группы Pussy Riot.

Компания Hermès в 1981 году использовала имя актрисы для создания легендарной сумки Birkin, вариации которой входят в число самых дорогих дамских сумок в мире. Цена на отдельные модели может превышать 100 тысяч долларов.

По словам Биркин, сумки принесли много пользы. Актриса продавала их, а вырученные деньги отдавала на благотворительность, в том числе для правозащитников Amnesty International.

В 2015 году Биркин попросила Hermès переименовать сумку Birkin, так как кожу крокодилов для них, по мнению актрисы, производили негуманными методами. Компания вскоре заявила, что ей удалось переубедить Биркин.