Умерла певица и актриса Джейн Биркин, ей было 76 лет

Англо-французская певица и актриса Джейн Биркин умерла в Париже в возрасте 76 лет. Об этом сообщают Le Parisien и BFMTV.
По данным СМИ, Биркин нашли мёртвой в её доме.
В конце мая она по состоянию здоровья отменила все свои концерты, но планировала вернуться на сцену.
Джейн Биркин родилась в Лондоне 14 декабря 1946 года. Дебютировала в кино в 1965 году в неуказанной роли в фильме "Сноровка... и как её приобрести".
В 1966 году Биркин сыграла в фильмах "Фотоувеличение" Микеланджело Антониони и "Калейдоскоп" Джека Смайта. А в 1969 году она сыграла главную женскую роль в фильме "Слоган" режиссёра Пьера Гримблы. Главную мужскую роль в ленте сыграл Серж Генсбур, который стал партнёром Биркин.
В 1969 году Биркин переехала во Францию и записала там с Генсбуром ставшую известной песню "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет" (Je t'aime... moi non plus). Хит был осужден Ватиканом и запрещен на ВВС, но долго держался на вершине чартов.
В 1976 году Генсбур снял одноимённый фильм с Биркин в главной роли. За роль актрису номинировали на французскую премию "Сезар".
В 1980 году Биркин и Генсбур расстались. Дочь пары Шарлотта Генсбур стала известной актрисой и певицей.
За свою творческую карьеру Биркин снялась в более чем в 70 фильмах и записала более 10 музыкальных альбомов.
В 2013 году Биркин записала обращение в поддержку группы Pussy Riot.
Компания Hermès в 1981 году использовала имя актрисы для создания легендарной сумки Birkin, вариации которой входят в число самых дорогих дамских сумок в мире. Цена на отдельные модели может превышать 100 тысяч долларов.
По словам Биркин, сумки принесли много пользы. Актриса продавала их, а вырученные деньги отдавала на благотворительность, в том числе для правозащитников Amnesty International.
В 2015 году Биркин попросила Hermès переименовать сумку Birkin, так как кожу крокодилов для них, по мнению актрисы, производили негуманными методами. Компания вскоре заявила, что ей удалось переубедить Биркин.
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