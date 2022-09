"Детям до..." Артемий Троицкий, эротика и музыка

Двести сороковой выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ посвящён самой что ни на есть летней и отпускной теме: эротика и сексуальность в эстрадной и рок-н-ролльной упаковках. Рок-критик Артемий Троицкий, крупный знаток предмета исследования, рассматривает сходства и различия американской, французской и итальянской музыкально-эротических традиций.

У каждой женщины и каждого мужчины своё, сугубо индивидуальное отношение к сексуальности в музыке. Кому нравится Наташа Королёва, кому Леонард Коэн, а кому инструменталочки Кенни Джи. На стимулирующую (или наоборот) роль музыки в занятиях любовью тоже имеются разные точки зрения. Лично я, например, предпочитал тишину: если аккомпанирующая музыка мне не нравилась, то это раздражало; если нравилась, то отвлекало; в любом случае создавало помехи. Многие, напротив, считают определённую музыку идеальным инструментом соблазнения. В США в 1950–1960-е годы даже существовал термин bachelor pad music, "музыка для холостяцкой берлоги". Имелась в виду особо чувственная музыка, как правило, инструментальная оркестровая, специально "заточенная", чтобы привести гостью хищного холостяка в надлежащее состояние.

В разных странах традиции музыкальной эротики разные и одинаковая конечная цель достигается разными способами

Интересно, что в разных странах традиции музыкальной эротики разные и одинаковая конечная цель достигается разными способами и в разном контексте. Поясню этот загадочный тезис на конкретных примерах. Задолго до "музыки холостяцкой берлоги" в США существовала традиция так называемых "бурлеск-шоу", которая к сороковым годам прошлого века переросла в более знакомый нам стриптиз. Если эротические сцены в бурлеске были частью общего театрализованного представления с участием певцов и стендап-комиков, то стриптиз фокусировался исключительно на процессе артистичного раздевания и проходил под специально подобранную музыку. Как правило, это был оркестровый джаз в медленном или среднем темпе, с проникновенными соло на саксе или трубе. Специализировались на этом, например, оркестры Дэвида Роуза (автора знаменитой пьесы The Stripper), Сонни Лестера и Эрни Фримена.

Оркестр Дэвида Роуза. The Stripper

Множество образцов такой музыки имеется на тематической компиляции "Снимай всё! Музыка для стриптизёрш" (Get ‘Em Off! Music For Strippers). На мой вкус, пьесы все одинаковые и довольно скучные. Поэтому я выбрал два нетипичных трека. Во-первых, Pad гитариста и аранжировщика Бобби Саммерса: запись 1959 года в стиле вокального сёрфа. Музыкант из Калифорнии, родной брат знаменитой певицы Мэри Форд. Продолжал выпускать альбомы виртуозной гитарной музыки в разных стилях на протяжении ещё двух десятилетий, но на ниве стрип-хитов более не отмечался.

Бобби Симмонс и его Pad

Второй забавный американский трек называется Take It Off! – исполняют его The Genteels. Тоже запись фактически добитловской эпохи, 1962 год. Совсем неизвестная группа, выпустившая всего 2–3 сингла ("Сними это!" – первый из них) за всю свою недолгую карьеру. Это уже, я бы сказал, ранний гаражный рок для особо развязных стриптизёрш!

The Genteels с композицией Take It Off!

А вот во Франции всё совсем по-другому. Англосаксонский стриптиз и его музыкальные производные в стране галантных шевалье категорически не привились, зато дух эротики пронизал всю местную поп-песню, которая у французов зовётся шансоном. От нежной "Раздевай меня" в исполнении бесподобной "музы экзистенциалистов" Жюльетт Греко до киберэротизма Sexy Boy группы Air. Ну и, разумеется, именно во Франции родился бесспорный главный секс-хит всех времён и народов Je t’aime… Moi non plus Сержа Генсбура и Джейн Биркин.

Французский материал я подобрал на недавно вышедшем ретросборнике Sex-O-Rama. Ален Горагер – композитор, пианист и аранжировщик, много работавший, в числе прочих, и с Генсбуром. Прославился в первую очередь как автор весьма эксцентричной музыки к культовому фильму "Дикая планета"(1973). Чувство юмора присутствует, а чувство меры отсутствует и на более поздней (1976) его записи Sexy Dracula, выпущенной под прозрачным псевдонимом Месье Горагер. Эта композиция имеется в двух версиях – нейтральной инструментальной и гораздо более кровожадной вокальной. Стиль я бы определил как "французское хоррор-диско".

Monsieur Goraguer с темой Sexy Dracula

В отличие от Алена Горагера, дуэт Жака Френсэ и Сони Рееф мало кому известен. Песня "Большой секрет" вышла на сингле в 1970 году, расчёт был явно на то, что этот чувственный постельный диалог продолжит успех скандального дуэта Генсбур – Биркин. Но не получилось… Запись, тем не менее, занятная.

Jacques Frençay & Sonia Reef с композицией Top Secret

Итальянская поп-музыка – на мой вкус, в массе своей слащавая, пафосная, начисто лишённая юмора, и эротики там тоже явно не хватает, чего никак не скажешь об итальянском кино. Я имею в виду лёгкие эротические комедии, коих на Аппенинах в 1960–1980-е годы было снято неимоверное количество, и все они сопровождались замечательной музыкой. Очень много этого материала было переиздано в 1990-е годы, но кое-что продолжает выходить и сейчас – в частности, компиляция "Обнажённая: 21 волнующий фрагмент из итальянских секси-комедий в стиле диско (1975–1981)". Скажем прямо: подборка не выдающаяся, но и тут парочка треков привлекла моё внимание. Композитор Франко Компанино написал музыкальную тему к фильму с непростым названием "Жена, два друга, четверо любовников" (1980). Пьеса, как и следовало ожидать, очень темпераментная.

ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА: Franco Campanino (Italy). Una moglia, due amici, quattro amanti

Совсем другое дело – тема композитора и саксофониста Витторио Пеццолы из кинофильма "Лицеистка" (1975). Это классика звучащей эротики: шёпот, робкое дыханье, трели томного солирующего инструмента. Наверное, у большинства людей словосочетание "музыка и секс" навеивает именно такие ассоциации.

Витторио Пеццола с музыкальной темой La liceale

Кстати, добро пожаловать в новый, уже шестой сезон "Музыки на Свободе"! 240 эпизодов подкаста и радиопрограммы – это десять суток беспрерывного звучания самой качественной мировой музыки и моего, не побоюсь этого определения, ненавязчивого и вместе с тем исчерпывающего конферанса.

Плейлист 240-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Jane Weaver (UK). Flock, LP Flock

2. Samba Touré (Mali). Kola cissé, LP Binga

3. Reb Fountain (New Zealand). The Last Word, LP Reb Fountain

4. Reb Fountain (New Zealand). Invisible Man, LP Iris

5. Cosmo Jones Beat Machine (Finland). Dr. Butt’s Dispensary, LP Skeleton Elevator

6. Bobby Summers (USA). Pad, LP Get‘Em Off! Music For Strippers

7. The Genteels (USA). Take It Off! LP Get‘Em Off! Music For Strippers

8. Monsieur Goraguer (France). Sexy Dracula, LP Sex-O-Rama

9. Jacques Frençay & Sonia Reef (France). Top Secret, LP Sex-O-Rama

10. Franco Campanino (Italy). Una moglia, due amici, quattro amanti, LP Nuda

11. Vittorio Pezzola (Italy). La liceale, LP Nuda

12. LA Priest (USA). Black Smoke, LP Gene

13. Sylvie Simmons (UK/USA). Keep Dancing, LP Blue On Blue

14. Daniel Blumberg (UK). Josephine Foster, LP On&On

15. Brigitte Barbu (France). Ray Z, LP Muzak pour ascensieurs en panne

