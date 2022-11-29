Умирать неохота: настольная игра помогает избежать мобилизации

"Это история о слабовольном человеке, который позволяет государству тащить себя через мясорубку под названием "милитаризация". Это не герой и не трус. Обычный человек, который не хочет воевать, но не потому, что придерживается каких-то стойких моральных принципов, а потому что просто ввязываться в это во все не хочет", – рассказывает одна из создательниц антивоенной настольной соло-игры "Повесточка" Ева-Валерия.

Игра вышла в издательстве Ex Nihilum Publishing вскоре после того, как 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Она состоит из четырех частей. Последняя была опубликована в конце октября.

По задумке авторов, игра должна в шуточной форме помогать разобраться в том, какие действия могут принести призывнику и его близким пользу, а какие – вред. Кроме того, ее прохождение помогает отрефлексировать происходящее в стране в связи с мобилизацией.

"Эту игру мы заранее не планировали. Все произошло спонтанно, – рассказывает Ева-Валерия. – В день начала войны с Украиной мы все были в шоке. Наш директор предложил сделать что-то, чтобы выразить свое несогласие с произошедшим. А что можно было тогда сделать? Разве что поддержать активистов и сходить получить дубинкой по почкам. Так как мы все-таки издательство настольных игр, мы решили выпустить антивоенную игру Burn , рассказывающую о военных преступлениях. В ней игрокам предлагается взять на себя роли обезумевших военных диктаторов и сразиться за определенные территории. Игра построена таким образом, что в ней нет победителей. Побеждая, ты сжигаешь буквально все: и свою землю, и землю противника, и убиваешь людей. После этого мы только вносили в игру периодически какие-то изменения и наблюдали за происходящим в стране. А потом началась мобилизация. Один из коллег сказал, что знает хорошую механику для соло-игры, так " Повесточка " и появилась".

Первая часть была создана буквально за ночь. В основу легла история про молодого человека, который не хочет идти в армию и использует все пути, чтобы избежать призыва.

"Механика в этой игре не наша. Она взята из материалов, которые мы нашли в открытом доступе. Они потом адаптируются под определенный сеттинг или ситуацию – так и получается новая игра", – рассказывает Ева-Валерия.

Вторая часть "Повесточки" посвящена истории обеспокоенного молодого человека, который спасается от военкомата, и девушки, помогающей мобилизованному близкому. У "Повесточки" максимально простая структура. Для нее не нужно даже собирать компанию участников, можно скачать необходимые материалы и сыграть самостоятельно.

Наш герой – никакой не пацифист. Он простой человек, который не хочет идти служить по призыву

Своей цели авторы игры, по их мнению, достигли. "Совершенно неожиданно "Повесточка" заинтересовала большое количество людей вне настольно-ролевых кругов, – рассказывает участница издательства. – Обычно наши игры распространяются внутри условной тусовочки людей, которые интересуются настольными играми, – таких в России человек 400. Здесь же игра зацепила множество людей, которые придерживаются антивоенных настроений. Они постили свои отзывы о "Повесточке", рассказывали друзьям и писали нам, что игра им очень понравилась".

На фоне успеха первых частей авторы решили выпустить продолжение. Третья часть "Повесточки" рассказывает историю молодого человека, которому все-таки не удалось избежать армии, и теперь он борется за то, чтобы не попасть на фронт. Каждая игра – это новый шаг в развитии трагической истории мобилизованного. Новая часть начинается на том моменте, где закончилась предыдущая.

"Многие критиковали нас: мол, мы используем неприятный язык, черный юмор, плохо обрисовали героя-пацифиста, спасающегося от армии. Но на самом деле никакой он не пацифист. Он простой человек, который не хочет идти служить по призыву. Ему просто умирать неохота. На наш взгляд, это и есть самый распространенный тип людей, которых сейчас потащили в армию. Людей, которые не хотят служить, потому что их ценности противоречат тому, что диктует государство, – не так много. Некоторые понимают, что убивать людей плохо, что это не их война, но в основном люди просто не хотят умирать. И это нормальное желание – пытаться сохранить свою жизнь", – отмечает Ева-Валерия.

Перед тем как начать работу над каждой из новых частей "Повесточки", работающая в команде авторов игры журналистка проводит анализ. Она изучает доступную в сети информацию и собирает все данные, которые могут быть полезны для составления правдоподобной сюжетной линии. Все материалы потом художественно обрабатываются: история дополняется неожиданными поворотами и забавными деталями.

Если спросят, что ты делал во время войны, ты ответишь, что не только отправлял деньги ВСУ, но и хоть как-то высказывался

Ева-Валерия считает, что "Повесточка" – это такой формат игры, в которую даже не обязательно играть. Достаточно ее прочитать, чтобы получить информацию. Именно поэтому авторы добавили раздел с полезными ссылками об инициативах, которые могут помочь в случае принудительной мобилизации.

"Эта игра в больше степени призвана выразить наше отношение к происходящему, – добавляет сотрудница издательства. – Сейчас в России осталось не так много возможностей для публичного высказывания. Мы выбрали такой способ. Хотелось почувствовать, что ты делаешь что-то важное, что твоя работа останется после тебя. И когда лет через 40 тебя спросят, что ты делал, когда Россия напала на Украину, ты сможешь ответить, что не только отказался от налогового резидентства России, покинул страну и отправлял деньги ВСУ, но и хоть как-то высказывался".

Отзывы на игру команда получает в основном положительные. Для некоторых пользователей "Повесточка" стала не только возможностью снять напряжение после начала мобилизации, но и ресурсом, где можно почерпнуть информацию о призыве и возможностях избежать отправки в армию.

Были и негативные отзывы. Любители настольных игр возмущались политизированностью "Повесточки". "На такие претензии мы обычно отвечаем, что мир состоит из политики и ее невозможно игнорировать, потому что она, так или иначе, влияет на нашу жизнь. После 24 февраля это стало уже очевидно", – говорит Ева-Валерия.