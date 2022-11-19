Томские мобилизованные обвинили командиров во лжи и плохой подготовке

Сотни мобилизованных из Томской области вышли на стихийный митинг в учебно-тренировочном центре. Они обвинили командиров во лжи при распределении и отсутствии должной подготовки. Видеозаписи с кадрами митинга публикует издание "Вот Так".
Издание утверждает, что получило видео от жены мобилизованного, которого отправили на полигон в Чебаркуль Челябинской области в конце октября. Ранее одна их этих видеозаписей была опубликована под постом губернатора Томской области Владимир Мазура во "ВКонтакте", но её удалили.
На видео мобилизованный сообщает, что офицеры две недели говорили новобранцам, что их готовят к территориальной обороне, а теперь выяснилось, что они – стрелковое подразделение. Также он утверждает, что в их военных билетах до сих пор нет печатей о полке, к которому они относятся. "Мы терпели до последнего, не выходили никуда. Но нам же врут в глаза", – возмущается мобилизованный.
Помимо этого, мобилизованные пожаловались на отсутствие гранат на полигоне и автобуса, из-за чего им пришлось идти с учений десять километров пешком.
Изначально мобилизованные вышли на митинг из-за отмены увольнений. По словам собеседников издания "Вот Так" из учебного центра в Чебаркуле, мобилизованным запретили покидать территорию части потому, что "несколько бойцов не вернулись". Мобилизованные добавили, что утром после митинга увольнения снова разрешили.
- 16 ноября мобилизованные из Новосибирской области написали рапорты об отказе воевать на передовой из-за недостаточной подготовки. Также сообщалось о бунтах на полигонах в Подмосковье, Казани, Ульяновске.
- Мобилизованные на войну в Украине неоднократно жаловались на проблемы с обеспечением и плохую военную подготовку. Только за последний месяц в сети появились десятки подобных видео из разных регионов России. Например, мобилизованные в Белгородской области требовали у местных властей дрова.
- После объявления мобилизации из разных регионов стала приходить информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. В некоторых случаях для этого их родственники берут кредиты и микрозаймы.
- Журналисты "Би-би-си" и "Медиазоны" по открытым данным подтвердили гибель на войне в Украине минимум 163 мобилизованных россиян. Из них более двадцати умерли в учебных центрах ещё до отправки на фронт. Как минимум четверо из них совершили самоубийство.
- Власти уверяют, что мобилизация в России закончилась. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о выполнении плана по мобилизации – на войну были призваны 300 тысяч человек. Однако официального указа о завершении мобилизации нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, юристы считают, что "такой документ не нужен".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.