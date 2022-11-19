Томские мобилизованные обвинили командиров во лжи и плохой подготовке

Сотни мобилизованных из Томской области вышли на стихийный митинг в учебно-тренировочном центре. Они обвинили командиров во лжи при распределении и отсутствии должной подготовки. Видеозаписи с кадрами митинга публикует издание "Вот Так".

Издание утверждает, что получило видео от жены мобилизованного, которого отправили на полигон в Чебаркуль Челябинской области в конце октября. Ранее одна их этих видеозаписей была опубликована под постом губернатора Томской области Владимир Мазура во "ВКонтакте", но её удалили.

На видео мобилизованный сообщает, что офицеры две недели говорили новобранцам, что их готовят к территориальной обороне, а теперь выяснилось, что они – стрелковое подразделение. Также он утверждает, что в их военных билетах до сих пор нет печатей о полке, к которому они относятся. "Мы терпели до последнего, не выходили никуда. Но нам же врут в глаза", – возмущается мобилизованный.

Помимо этого, мобилизованные пожаловались на отсутствие гранат на полигоне и автобуса, из-за чего им пришлось идти с учений десять километров пешком.

Изначально мобилизованные вышли на митинг из-за отмены увольнений. По словам собеседников издания "Вот Так" из учебного центра в Чебаркуле, мобилизованным запретили покидать территорию части потому, что "несколько бойцов не вернулись". Мобилизованные добавили, что утром после митинга увольнения снова разрешили.